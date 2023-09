"To jest absurd! Nie ma żadnego usprawiedliwienia w nieoglądaniu polskiej ligi przez selekcjonera. Już abstrahując, czy to Fernando Santos, czy inny zagraniczny trener" - powiedział Roman Kołtoń na antenie kanału "Meczyki.pl".

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Fernando Santos, reprezentacja Polski

Roman Kołtoń ostro wypowiedział się o braku oglądania Ekstraklasy przez Fernando Santosa

Dziennikarz wprost stwierdził, że nie ma na to żadnego usprawiedliwienia

W niedzielę kadra rozegra kolejny mecz w eliminacjach do Euro 2024

Kołtoń grzmi!

Reprezentacja Polski jest w ostatnich miesiącach na sporym cenzurowanym. Wokół kadry, ale i związku nie brakuje afer i powodów do niepokoju. Abstrahując jednak od afer przy PZPN, reprezentacja wciąż ma swoje spore problemy. Według wielu kibiców i ekspertów kadra nie robi postępu, a Fernando Santos coraz częściej znajduje się w ogniu krytyki. Tym razem ws. selekcjonera negatywnie wypowiedział się Roman Kołtoń na antenie “Meczyków”.

– To jest absurd! Nie ma żadnego usprawiedliwienia w nieoglądaniu polskiej ligi przez selekcjonera. Już abstrahując, czy to Fernando Santos, czy inny zagraniczny trener. Ekstraklasa zawsze będzie zaczynem do dyskusji o poziomie i jakości polskich piłkarzy. Tam jest zbiór zawodników, z których – czy to Nawałka, czy Michniewicz, czy obecny lub następny trener – korzysta z ligi. Nie możesz nie oglądać Lecha, Rakowa i Legii – powiedział Kołtoń na antenie kanału “Meczyki.pl”.

Czytaj więcej: Probierz o pierwszej reprezentacji. “Często myślimy, że jesteśmy świętą nacją”