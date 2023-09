"My często myślimy, że jesteśmy świętą nacją i gdzieś indziej nie trenują ani nie grają... Czytam teraz ten hejt wokół pierwszej reprezentacji. Trzeba pamiętać, że musi się zmienić pokolenie tych piłkarzy. Ci, co byli wiodącymi postaciami, odchodzą. Zmiany pokoleniowe są nieuniknione, a kibice muszą uzbroić się w cierpliwość" - mówi Michał Probierz w rozmowie ze "sport.tvp.pl".

IMAGO / LUKASZ GROCHALA / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Michał Probierz, reprezentacja Polski

Michał Probierz skomentował ostatnie wyniki pierwszej reprezentacji Polski

Szkoleniowiec odniósł się także do swojej kadry do lat 21

“Często myślimy, że jesteśmy świętą nacją” – mówi dla “sport.tvp.pl”

“Nadchodzi pokolenie naprawdę dobrych piłkarzy”

Przez ostatnie miesiące atmosfera wokół reprezentacji Polski jest zła, a być może momentami nawet bardzo zła. Kadra boryka się boiskowymi problemami, czyli słabym stylem i brakiem nowości, jaką miał wnieść Fernando Santos. Do tego dochodzi coraz słabsza atmosfera wewnątrz drużyny i całego związku. Sytuację pierwszej reprezentacji Polski skomentował Michał Probierz.

– My często myślimy, że jesteśmy świętą nacją i gdzieś indziej nie trenują ani nie grają… Czytam teraz ten hejt wokół pierwszej reprezentacji. Trzeba pamiętać, że musi się zmienić pokolenie tych piłkarzy. Ci, co byli wiodącymi postaciami, odchodzą. Zmiany pokoleniowe są nieuniknione, a kibice muszą uzbroić się w cierpliwość. Ale będą zadowoleni, bo nadchodzi pokolenie naprawdę dobrych piłkarzy – mówi Michał Probierz w rozmowie ze “sport.tvp.pl”

– W pewnych momentach chłopakom tej pewności brakuje, bo niektórzy jeszcze nie grali w Europie. Ale wierzę, że w najbliższych meczach pójdziemy dalej. Trzeba też pamiętać, że gramy w tym roku siódme spotkanie i po raz siódmy ta drużyna nie przegrała. To na pewno zaprocentuje, bo każdy z tych zawodników robi postęp. My możemy wskazać im kierunek, ale oni w klubach już realizują polecenia swoich trenerów – dodał selekcjoner na temat swojej kadry do lat 21.

