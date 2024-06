HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski: Bardzo chciałem tutaj być dostępny w 100%

Reprezentacja Polski już jutro rozegra swoje ostatnie spotkanie na EURO 2024. Przeciwnikiem Biało-Czerwonych będzie Francja. Dzień przed starciem z wicemistrzami świata, w przedmeczowej konferencji prasowej wziął udział Robert Lewandowski. Kapitan naszej kadry został zapytany o tym, jak przeżył swoją absencję spowodowaną kontuzją. 35-latek również poruszył temat Kamila Grosickiego, który dziś zdecydował się ogłosić zakończenie kariery reprezentacyjnej.

– Dla mnie to był ciężki moment, nie będąc częścią drużyny w przygotowaniach do Mistrzostw Europy przez kontuzję, którą doznałem. Musiałem indywidualnie trenować na boisku czy siłowni, więc osobiście był to dla mnie dramat. Po tylu latach bycia reprezentantem też w perspektywie bardzo chciałem tutaj być dostępny w 100%, jeśli chodzi o aspekt zdrowotności. To były ciężkie chwile. Taka niemoc trochę, że nie możesz pomóc drużynie na boisku. Oczywiście starałem się być częścią drużyny poza boiskiem, czy w szatni, czy też pomagać w treningach. Z piłkarskiego aspektu była to dla mnie bardzo ciężka sytuacja i dopiero teraz po tym czasie mogę powiedzieć: tak, jestem gotowy. Tylko trochę to już jest za późno. Ale oczywiście mamy jeszcze jeden mecz przed sobą i będziemy chcieli zagrać o to, żeby dać kibicom radość, żebyśmy zagrali dobre spotkanie. Zdajemy sobie sprawę, jakim wyzwaniem jest dla nas ten mecz, ale trener od wielu tygodni wpaja nam, że mamy się nikogo nie bać i też tak będziemy jutro do tego meczu podchodzili – powiedział Robert Lewandowski.

– Jeśli chodzi o Kamila Grosickiego, z jednej strony jest to sentymentalna decyzja. Poznałem Kamila mając 18 lat. Przez wiele lat graliśmy razem w reprezentacji. Przeżyliśmy fantastyczne momenty. Nie tylko na boisku, ale też poza nim. Z jednej strony jest to przykra wiadomość, ale z drugiej mogę ze swojej strony mu tylko podziękować za wszystko, co zrobił dla tej reprezentacji, jaką był wartością dodaną, nie tylko jako piłkarz, ale też jako człowiek. Wielkie słowa uznania dla niego, za to co dokonał w tej reprezentacji. To są momenty bardzo emocjonalne. Sam jak usłyszałem tę wiadomość, to mnie dotknęło, bo jednak ciężko jest zrozumieć i zaakceptować taką wiadomość, spędzając z Kamilem tyle lat na boisku. Jest to smutna wiadomość, ale też pozytywna dla niego, bo się rozpocznie nowy rozdział. Myślę, że każdy kibic, który wspierał reprezentację i Kamila, będzie mu dozgonnie wdzięczny, za to co dał tej reprezentacji – podsumował.

