IMAGO / Lukasz Grochala / Newspix Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Reprezentacja Polski poniosła porażkę w Tiranie z Albanią 0:2 i obecnie zajmuje dopiero przedostatnie miejsce w grupie E. Robert Lewandowski udzielił wywiadu dla TVP Sport, w którym podsumował niedzielny występ kadry narodowej.

– Nie ma wytłumaczenia dla nas. Zawiedliśmy w tym meczu, nie tylko wynik, ale też i gra. Musimy przeprosić kibiców za to, co pokazaliśmy. Osobiście ja też czuję się za to odpowiedzialny i to nie miało iść w tym kierunku. Dzisiaj mogę też mieć do siebie żal i pretensje o to, że tak zagrałem, że tak zagraliśmy. Zaangażowanie było, ale to było zdecydowanie za mało. Myślę, że taka bezsilność, bezradność, ciężko znaleźć inne słowa i to naprawdę serce boli. Zdaje sobie sprawę, że wszystkich dookoła tak samo, a nawet i mocniej, i za to odpowiedzialność mogę wziąć – mówił Lewandowski.

Od początku eliminacji mieliśmy problemy i nie funkcjonowało to tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, też wyniki to pokazują. Trzeba uderzyć się pięścią w pierś i zdać sobie sprawę, że musimy zmienić coś, by ta reprezentacja zobaczyła światełko w tunelu. Oczywiście, te eliminacje, to jakie są opcje, to ciągle możliwości są, ale na dzisiaj nie powinniśmy w ogóle o tym myśleć tylko zobaczyć, cofnąć się i spojrzeć w przyszłość co poprawić – kontynuował.

Ciężko powiedzieć, co się stało. Faktycznie, ta drużyna dużo się nie zmieniła. Ta przykrość, która we mnie jest, w nas jest, też jest na tyle duża, że nawet nie chcę szukać wytłumaczenia. Trzeba znaleźć rozwiązanie. Jest nam bardzo przykro, zdajemy sobie sprawę, że zawiedliśmy, i nie ma co tutaj szukać usprawiedliwień, bo ich nie znajdziemy. Na pewno w chłopaków wierzę, wierzę w ten potencjał, który w drużynie jest i wiem, że cała drużyna ma na tyle umiejętności, by grać lepiej i wygrywać – zakończył kapitan reprezentacji Polski.

