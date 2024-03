Reprezentacja Polski do lat 21 pokonała Izrael (2:1) w eliminacyjnym spotkaniu o awans do MME. Wygraną ekipie Adama Majewskiego zapewniły gole zmienników, czyli Maksymiliana Pingota oraz Kajetana Szmyta.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kajetan Szmyt

Reprezentacja Polski odniosła kolejne zwycięstwo w grupie D eliminacji do MME

Biało-czerwoni mają aktualnie na swoim koncie 15 punktów

Kolejne spotkanie ekipa Adama Majewskiego rozegra we wtorek z Bułgarią

Młodzieżowa reprezentacja Polski zgodnie z planem

Reprezentacja Polski do lat 21 w roli faworyta przystępowała do potyczki ze swoimi rówieśnikami z Izraela. Biało-czerwoni sprostali wyzwaniu i zaliczyli rzutem na taśmę cenne zwycięstwo.

Ekipa Adama Majewskiego nie zaczęła dobrze spotkania. Już w piątej minucie na Ernst-Abbe Sported gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Adi Yona. Kacper Tobiasz został pokonany po płaskim strzale.

Polacy dopiero po zmianie stron doprowadzili do wyrównania. Bramkę na 1:1 zdobył Maksymilian Pingot. Defensor broniący na co dzień barw Stali Mielec dobił strzał Filipa Szymczaka w 57. minucie i mecz zaczął się tak naprawdę od nowa.

Gdy wydawało się, że rywalizacja zakończy się podziałem punktów, to kapitalnym uderzeniem z narożnika pola karnego popisał się Kajetan Szmyt. Pomocnik Warty Poznań pojawił się na boisku w 46. minucie i jak się okazało, nosa do zmian miał selekcjoner Biało-czerwonych. Do końca zawodów wynik już się nie zmienił i to Polska sięgnęła po pełną pulę.

