Probierz ogłosił kadrę Polaków na mecz z Maltą. Debiutu nie będzie

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Probierz zdecydował, kto nie zagra

Reprezentacja Polski w piątek pokonała Litwę 1-0 w pierwszym meczu eliminacji do mistrzostw świata. Mimo trzech punktów, piłkarze oraz selekcjoner zostali potężnie skrytykowani. Sam występ Biało-Czerwonych pozostawiał wiele do życzenia, ponieważ nie udało im się zdominować wyraźnie słabszego rywala. Litwini mieli swoje okazje, zmuszając Łukasza Skorupskiego do wymagających interwencji.

W poniedziałek Polacy znów zagrają na PGE Narodowym. Tym razem rywalem będzie Malta, która na inaugurację eliminacji przegrała z Finlandią (0-1). Michał Probierz zdecydował, kto znajdzie się w kadrze meczowej. Oprócz Bartosza Mrozka, w najbliższym spotkaniu nie zagra Mateusz Skrzypczak. Obrońca Jagiellonii Białystok wciąż będzie musiał czekać na debiut w polskiej kadrze.

Do zespołu wraca natomiast Paweł Dawidowicz, który przeciwko Litwie pauzował z uwagi na problemy zdrowotne.

Poniedziałkowy mecz Polska – Malta rozpocznie się o godzinie 20:45.

Kadra reprezentacji Polski na mecz z Maltą

Bramkarze: Bułka, Drągowski, Skorupski

Obrońcy: Bednarek, Bereszyński, Cash, Dawidowicz, Kiwior, Piątkowski, Wieteska

Pomocnicy: Bogusz, Frankowski, Kamiński, Marczuk, Moder, Piotrowski, Slisz, Szymański, Urbański

Napastnicy: Buksa, Lewandowski, Piątek, Świderski