W niedzielę we Frankfurcie odbyło się losowanie grup eliminacyjnych do Mistrzostw Europy. Reprezentacji Polski przyjdzie się zmierzyć z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi i Mołdawią w eliminacjach do Euro 2024.

Grupy eliminacji Euro 2024

Jako grupę śmierci wskazać można grupę B, w której zmierzą się m.in. Holendrzy i Francuzi. Los spłatał figla również Włochom i Anglikom, którzy trafili razem do grupy C. Oznacza to, że będziemy mieli powtórkę z finału Euro 2020. Wówczas górą po rzutach karnych byli reprezentanci Italii. Do tej samej grupy trafiła także Macedonia Północna, czyli zespół, który stanął Włochom na drodze do mundialu. Wówczas Macedończycy sensacyjnie wygrali mecz barażowy.

Grupa A: Hiszpania, Szkocja, Norwegia, Gruzja, Cypr

Grupa B: Holandia, Francja, Irlandia, Grecja, Gibraltar

Grupa C: Włochy, Anglia, Ukraina, Macedonia Północna, Malta

Grupa D: Chorwacja, Walia, Armenia, Turcja, Łotwa

Grupa E: Polska, Czechy, Albania, Wyspy Owcze, Mołdawia

Grupa F: Belgia, Austria, Szwecja, Azerbejdżan, Estonia

Grupa G: Węgry, Serbia, Czarnogóra, Bułgaria, Litwa

Grupa H: Dania, Finlandia, Słowenia, Kazachstan, Irlandia Północna, San Marino

Grupa I: Szwajcaria, Izrael, Rumunia, Kosowo, Białoruś, Andora

Grupa J: Portugalia, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Luksemburg, Słowacja. Liechtenstein

Rywale Polski w eliminacjach Euro 2024

Dzięki zwycięstwu nad Walią w ostatnim meczu Ligo Narodów Polacy zostali umieszczeni w pierwszym, a co za tym idzie, najsilniejszym koszyku przed losowaniem grup eliminacji do Euro 2024. Rozstawienie to było korzystne, ponieważ w teorii pozwalało biało-czerwonym uniknąć najsilniejszych rywali. Oprócz nich w pierwszym koszyku znalazły się Chorwacja, Włochy, Holandia, Hiszpania, Belgia, Dania, Portugalia, Węgry oraz Szwajcaria.

W losowaniu nie wzięli udziału Niemcy, którzy jako gospodarze najbliższych Mistrzostw Europy nie mieli obowiązku kwalifikować się na turniej. Mogli oni zdecydować się na uczestnictwo w eliminacjach, jednak nie zdecydowali się skorzystać z tej możliwości.

Polska trafiła do pięciozespołowej grupy E, w której zmierzy się z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi i Mołdawią. Przyznać należy, że los był dla biało-czerwonych wyjątkowo łaskawy. Z Albanią mieli okazję mierzyć się stosunkowo niedawno – podczas eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze. Podopieczni Czesława Michniewicza dwukrotnie byli wówczas górą. Eliminacje do Euro 2024 rozpoczną się już w marcu przyszłego roku.