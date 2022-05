Reprezentacja Polski ma nowego sponsora. Rekordowa umowa

fot. PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Reprezentacja Polski zyskała w poniedziałek nowego sponsora strategicznego. Została nią wiodącą na rynku dostaw dla e-commerce firma InPost. Podpisany kontrakt jest największym w historii reprezentacji kontraktem z firmą prywatną.

Umowa będzie obowiązywać przez najbliższe dwa lata

Kontrakt gwarantuje również wsparcie innych reprezentacji, w tym kobiecej i młodzieżowych

InPost nowym partnerem PZPN

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że umowa została podpisana do 31 lipca 2024 roku i została w niej zawarta opcja przedłużenia jej o kolejne dwa lata. PZPN podkreśla, że kontrakt obejmuje wsparcie wszystkich reprezentacji.

W ramach umowy logo InPostu pojawi się między innymi na treningowych strojach reprezentacji Polski oraz nośnikach reklamowych podczas meczów z udziałem drużyny narodowej.

– Jako największa organizacja sportowa chcemy współpracować z najlepszymi na rynku. Kluczowymi graczami, którzy wiedzą jak profesjonalnie działać, by osiągać sukces. Polska firma InPost idealnie spełnia nasze oczekiwania i jesteśmy przekonani, że kooperacja będzie pozytywnie wpływać na oba biznesy. Wszyscy doskonale wiemy, że znajdujemy się w roku mundialowym. Mistrzostwa świata w Katarze już za chwilę staną się tematem numerem jeden ogólnonarodowej debaty. Specyfika turnieju w zimie daje także nowe, wcześniej nieznane możliwości marketingowe naszemu Partnerowi Strategicznemu. Kibice od wielu lat traktują reprezentację jako dobro narodowe. Bilety na jej mecze, niezależnie od miejsca rozgrywania spotkań, są natychmiast wyprzedawane, a fani podążając za nią po całej Europie, budują pozytywny wizerunek drużyny oraz kraju. Cieszymy się, że InPost dołącza do naszego teamu – powiedział prezes PZPN Cezary Kulesza, cytowany przez oficjalną stronę związku.

Podpisanie kontraktu skomentował także założyciel i prezes InPost Rafał Brzóska: – InPost, który z lokalnej firmy wyrósł na europejskiego, technologicznego lidera na rynku logistyki, jest obecnie wizytówką polskiego biznesu na świecie. Chcemy dzielić się naszym sukcesem, dlatego zdecydowaliśmy się wspierać rozwój sportu, który Polacy tak kochają. Z wielką dumą i radością ogłaszamy – od czerwca InPost jest Strategicznym Sponsorem Reprezentacji Polski, tworząc nowy standard sponsorski reprezentacji, jest to jednocześnie największa umowa sponsorska prywatnej polskiej firmy w historii PZPN. Tak, jak na co dzień towarzyszymy milionom Polaków w codziennych zakupach, tak dziś chcemy razem z nimi wspólnie świętować kolejne sukcesy polskich piłkarzy. W InPost wierzymy, że kluczem do sukcesu jest innowacyjność i zaangażowanie, przede wszystkim zaś zgrany zespół i silny, odpowiedzialny leadership. Taką polską reprezentację, pod wodzą Roberta Lewandowskiego, chcemy oglądać i wspierać! W taką też inwestujemy. Partnerstwo InPost – jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich firm z najbliższą sercom Polaków sportową reprezentacją – jest naturalnym krokiem. Wierzymy, że nasza inwestycja, połączona z konsekwentną pracą i zapałem zespołu, przyniosą efekty, z których wszyscy będziemy dumni. Do zobaczenia na trybunach!