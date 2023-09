Imago/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Coraz więcej postaci ze świata polskiej piłki zabiera głos w sprawie głośnego wywiadu Roberta Lewandowskiego

Do słów kapitana reprezentacji Polski odniósł się Radosław Kałużny

Były reprezentant Polski skrytykował 35-latka i porównał go do Jakuba Błazzczykowskiego

Radosław Kałużny rozlicza Lewandowskiego z wywiadu

Dawno żaden wywiad nie polaryzował w polskich mediach tak mocno jak ten, którego Robert Lewandowski udzielił przed kilkoma dniami portalowi Meczyki.pl. Kapitan reprezentacji Polski po raz kolejny odniósł się w nim do kwestii afery premiowej, braku osobowości w kadrze, a także uwag pod adresem PZPN-u.

Słowa Lewandowskiego skomentowało już wielu dziennikarzy i byłych kadrowiczów, jak choćby Tomasz Hajto. Odniósł się do niego także 41-krotny reprezentant Polski, Radosław Kałużny. Wbił on szpilkę napastnikowi FC Barcelony.

– Zastanawiam się, czy on sam wpadł na ten pomysł, czy ktoś średnio mądry mu podpowiedział, by wrzucić granat do szamba i odkurzyć aferę z premiami, która już przyschła i nikt o niej nic nie mówił. Najlepszym momentem na zabranie głosu przez Roberta był ten, kiedy Łukasz Skorupski ujawnił w wywiadzie, co się działo w Katarze, jak wyglądało “dzielenie” premii, ukazał kulisy – stwierdził Kałużny.

– Najlepszym momentem na wyjaśnienie i zamknięcie tematu był dzień–dwa po wywiadzie Skorupskiego, a jeszcze lepiej po powrocie reprezentacji z Kataru. A tu po ośmiu miesiącach mamy niby jakieś wyjaśnienie, a ewidentnie bardziej ugranie czegoś na swoją korzyść. I na dobrą sprawę nie dowiadujemy się niczego nowego poza tym, że Skorupski “kłamie”. To gość musi mieć bujną wyobraźnię, by zmyślić takie szczegóły, oddać atmosferę i okoliczności tamtej awantury! – dodał.

Kałużny odniósł się także do braku osobowości w kadrze, na co narzekał w trakcie wywiadu Robert Lewandowski.

– Kiedy przychodziły trudne momenty i “osobowość” była najbardziej potrzebna – jak choćby z premiami – nie było ani Roberta, ani opaski. Swego czasu osiągnął cel i na kapitańskim mostku zastąpił Jakuba Błaszczykowskiego. A bez dwóch zdań Błaszczykowski był zdecydowanie lepszym kapitanem i dowódcą – zakończył.

