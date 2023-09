IMAGO / Łukasz Grochala / Newspix Na zdjęciu: Lewandowski i Bednarek

Jan Bednarek i Fernando Santos pojawili się podczas oficjalnej konferencji prasowej

W czwartek Polacy zmierzą się z Wyspami Owczymi w el. EURO 2024

Obrońca reprezentacji Polski nawiązał do wywiadu Roberta Lewandowskiego

Bednarek rozumie Lewandowskiego. “Ma prawo do własnej opinii”

Kilka dni temu Eleven Sports we współpracy z serwisem Meczyki.pl przeprowadziło głośny wywiad z Robertem Lewandowskim. Kapitan reprezentacji Polski mówił m.in. o braku mocnych charakterów w kadrze. Na konferencji prasowej przed meczem z Wyspami Owczymi odniósł się do tego Jan Bednarek.

– Myślę, że “Lewy” to najlepszy piłkarz w historii polskiej piłki i ma prawo do własnej opinii. Jeżeli on miał takie odczucia, to je po prostu wyraził. Ja myślę, że my mamy dużo charakterów w drużynie. W pewnych aspektach i sytuacjach meczowych może tego zabrakło i w takich ważnych momentach nie potrafiliśmy tego skontrolować, ale myślę, że my mamy bardzo dobry zespół, mamy bardzo dużo jakości i jeżeli my sami w siebie bardzo mocno uwierzymy, to na pewno będziemy to pokazywać na boisku – powiedział Bednarek.

