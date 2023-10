Probierz wytłumaczył się z wyboru pomocnika. “Grał ponieważ w klubie traci mało goli”

IMAGO / LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Michał Probierz

Michał Probierz skomentował ostatnie dwa mecze reprezentacji Polski

Selekcjoner mówi m.in. o tym dlaczego postawił na Patryka Dziczka

“On grał, ponieważ Piast traci bardzo mało bramek”

Ciekawy argument

Michał Probierz w dwóch pierwszych meczach w roli selekcjonera reprezentacji Polski zdobył cztery punkty. Problem jednak w tym, że kluczowy mecz z Mołdawią tylko zremisowaliśmy. Oczywiście słaby wynik wzbudził wiele dyskusji na temat składu desygnowanego przez selekcjonera. Teraz sam Michał Probierz wytłumaczył się m.in. z wyboru Patryka Dziczka.

– Jest duża krytyka wobec Patryka Dziczka, ale on grał, ponieważ Piast traci bardzo mało bramek. Dziczek tak gra w klubie, że jest w defensywie i to był nasz cel, żeby trzymał środek, a Bartek Slisz, który wcześniej zagrał dobre spotkanie, jest bardziej rozbieganym zawodnikiem. Zależało nam na kimś, kto odbierze piłkę, będzie trzymał pozycję i będzie zagrywał do Piotrka Zielińskiego lub Sebastiana Szymańskiego. Tak były jasno określone role. Szukaliśmy dopasowania do konkretnych pozycji i rozumiem, że to może budzić kontrowersje, ale taki mieliśmy plan – powiedział Probierz w “Cafe Futbol” na antenie “Polsatu Sport”.

Czytaj więcej: Fenerbahce robi wszystko aby zatrzymać Szymańskiego. Podjęto już pierwsze kroki