Fenerbahce robi wszystko aby zatrzymać Szymańskiego. Podjęto już pierwsze kroki

Według informacji przekazanych przez serwis "Takvim.com" Fenerbahce chce zaproponować Szymańskiemu nową umowę. Miałaby to być odpowiedź na zainteresowanie innych klubów. W tej sprawie nawiązano już kontakt z menadżerem pomocnika.

IMAGO / Seskim Photo TR Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański jest niekwestionowaną gwiazdą Fenerbahce

Polak strzela i asystuje w tym sezonie jak szalony

Pomocnikiem interesują się już czołowe kluby, a Turcy chcą z nim przedłużyć umowę

Zatrzymać póki można

Sebastian Szymański fantastycznie w Fenerbahce prezentuje się już od samego początku sezonu. W dotychczasowych szesnastu meczach zdobył on aż osiem bramek i zanotował cztery asysty. To lepszy dorobek niż niejednego napastnika. To powoduje, że Polakiem zaczynają interesować się czołowe kluby Europy. Turcy jednak nie chcą pomocnika naszej reprezentacji tanio odpuścić, a teraz mają mieć plan na jego zatrzymanie.

Według informacji przekazanych przez serwis “Takvim.com” Fenerbahce chce zaproponować Szymańskiemu nową umowę. To miałby być wyraźny sygnał dla zainteresowanych klubów, że Polak nie jest na sprzedaż za byle jaką cenę. W tej sprawie klub według powyższego źródła miał kontaktować się już z menadżerem piłkarza – Mariuszem Piekarskim.

