IMAGO / Craig Thomas Na zdjęciu: Michał Probierz

Michał Probierz był gościem na kanale Meczyki.pl

Selekcjoner podczas rozmowy ocenił swój dotychczasowy

Trener wskazał trzy zrealizowane kwestie

Probierz ocenił swój wkład w reprezentację

Reprezentacja Polski pod wodzą Michała Probierza pokonała Walię w finale baraży i wywalczyła sobie awans na Euro 2024. Selekcjoner w rozmowie na kanale Meczyki.pl wskazał, jakie cele udało mu się zrealizować. Jako pierwszy punkt wymienił stworzenie trzonu pierwszego składu.

– Pierwszy to trzon tej reprezentacji, bo to jest istotne. Drugi to jest to, że zdecydowanie poprawiliśmy organizację gry mimo małej liczby jednostek treningowych. […] Natomiast trzeci to nie ma co ukrywać, że cała otoczka wokół drużyny. To jak drużyna się cieszyła i to jak w szatni funkcjonuje, to jest fajne dla trenera – ocenił.

Biało-czerwoni na Euro 2024 zagrają z Francją, Holandią i Austrią. Nie da się ukryć, że będzie to bardzo trudne zadanie dla reprezentacji Polski. Jednak w słowach Michała Probierza da się wyczuć wiarę w pozytywny wynik na turnieju.

– Zawsze mówię: zespół rodzi się w bólach. Czuliśmy się jakbyśmy grali na EURO. To było przetarcie przed rywalizacją na samym turnieju – mówił Probierz.