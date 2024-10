Probierz odpowiedział na krytykę w sprawie reprezentanta Polski

Michal Probierz w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej odniósł się do kwestii Patryka Pedy. - Słyszę zarzuty, że jest ofiarą Probierza - skomentował selekcjoner.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Patryk Peda zmaga się z falą krytyki

Michał Probierz w październiku ubiegłego roku zaskoczył wielu, powołując Patryka Pedę, który wówczas grał na trzecim poziomie rozgrywkowym we Włoszech. Środkowy obrońca zadebiutował w meczu z Wyspami Owczymi. Zaprezentował się na tyle solidnie, że utrzymał miejsce w składzie na kolejne spotkanie z Mołdawią. Jego ostatni występ w reprezentacji Polski miał miejsce 17 listopada przeciwko Czechom.

W letnim oknie transferowym Peda powrócił do Palermo po zakończeniu okresu wypożyczenia w SPAL. Obecnie jednak gra mniej po przejściu do nowego klubu. Selekcjoner piłkarskiej kadry wyjaśnia, że występuje w reprezentacji młodzieżowej, co ma mu pomóc w dalszym rozwoju.

– Słyszę zarzuty, że Patryk Peda jest ofiarą Probierza. Tymczasem to właśnie u mnie otrzymał swoje pierwsze powołanie i u mnie zadebiutował w reprezentacji. Trudno teraz oczekiwać, że będzie powoływany. W tej chwili zdobywa doświadczenie w reprezentacji młodzieżowej. Z kolei Maxi Oyedele pokazuje, że gra w polskiej lidze daje szansę na regularne występy i rozwój. To świetny przykład dla piłkarzy, którzy wcześnie wyjechali z Polski, ale nie grają regularnie na Zachodzie – przekazał Probierz.

Po sobotniej porażce Biało-Czerwonych z Portugalią (1:3), we wtorek czeka ich starcie z Chorwacją na PGE Narodowym w Warszawie w ramach 4. kolejki Ligi Narodów. We wrześniu Polacy musieli uznać wyższość najbliższego rywali (0:1) po trafieniu Luki Modricia.