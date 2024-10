Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Rafa Lopes w ciepłych słowach o Michale Probierzu

W sobotni wieczór swoje zmagania podczas październikowego zgrupowania w Lidze Narodów rozpocznie reprezentacja Polski. Podopieczni Michała Probierza tego dnia zmierzą się na Stadionie Narodowym z Portugalią. Po dwóch rozegranych kolejkach „Biało-Czerwoni” mają na koncie trzy oczka, natomiast zespół Roberto Martineza zgarnął komplet punktów, więc to oni są faworytem starcia w Warszawie.

Tymczasem przed meczem „WP Sportowe Fakty” dotarły do Rafy Lopesa, byłego gracza Cracovii oraz Legii Warszawa. Portugalczyk miał okazje w drużynie „Pasów” współpracować z Michałem Probierzem, więc to o nim wypowiedział się zawodnik. Z jego ust padły same ciepłe słowa w kierunku selekcjonera reprezentacji Polski.

– Probierz to bardzo inteligentny szkoleniowiec. Rozumie futbol i doskonale wie, jak grać przeciwko silnym rywalom – powiedział Rafal Lopes.

– To będzie oczywiście trudny mecz dla Polaków, ale też nie można powiedzieć, by dla Portugalii starcie z wami miało być łatwe. Oczywiście to zespół Roberto Martineza jest faworytem, ale z mojego doświadczenia wiem, że to tak naprawdę nic w piłce nie znaczy. Probierz jest sprytnym szkoleniowcem, więc dobrze przygotuje Polskę do tej konfrontacji – dodał Portugalczyk.

Sprawdź także: Probierz rzuca debiutanta na głęboką wodę. Składy na mecz Polska – Portugalia