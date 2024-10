Michał Probierz zdecydował, że od pierwszych minut w spotkaniu z Portugalią zagra Maxi Oyedele. Dla młodego pomocnika to debiut w reprezentacji Polski. Oto oficjalne składy na mecz Polska - Portugalia.

Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Oficjalne składy na mecz Polska – Portugalia

Reprezentacja Polski w sobotę wieczorem we własnym domu, czyli na Stadionie Narodowym zmierzy się z Portugalią w 3. kolejce Ligi Narodów. Dla podopiecznych Michała Probierza to pierwsze starcie przed własną publicznością bowiem we wrześniu dwukrotnie rywalizowali w meczach wyjazdowych ze Szkocją oraz Chorwacją.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Podczas zeszłotygodniowych powołań w kadrze znalazło się miejsce dla kilku debiutantów jak Maxi Oyedele czy Michael Ameyaw. Jak się okazuje pierwszy z nich, czyli pomocnik Legii Warszawa zadebiutuje z orzełkiem na piersi od pierwszych minut w meczu z Portugalią. Decyzją Michała Probierza 19-letni piłkarz stworzy trio w środku pola z Piotrem Zielińskim i Sebastianem Szymańskim.

W wyjściowym składzie reprezentacji Polski zmian nie zabraknie również w linii defensywnej. Tercet środkowych obrońców utworzą Walukiewicz, Dawidowicz i Bednarek. Za grę w bocznych sektorach odpowiadać będą Nicola Zalewski i Przemysław Frankowski.

Między słupkami w meczu z Portugalią zagra Łukasz Skorupski, co selekcjoner potwierdził z resztą na konferencji prasowej. Z kolei z przodu za zdobywanie bramek odpowiedzialny będzie duet Robert Lewandowski i Karol Świderski.

Polska: Skorupski – Frankowski, Walukiewicz, Bednarek, Dawidowicz, Zalewski – Oyedele, Zieliński, S. Szymański – Lewandowski, Świderski

Portugalia: w trakcie aktualizacji.

Początek spotkania Polska – Portugalia o godzinie 20:45.