Bramkarz zgłasza akces do reprezentacji Polski. “Podołam”

Reprezentacja Polski? Wiem, że gdybym dostał powołanie, to temu podołam - powiedział Marcin Bułka w programie "International Level" na antenie "Meczyków".

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Marcin Bułka

Marcin Bułka rozpoczął sezon w Ligue 1 jako podstawowy bramkarz

Polak liczy, że dobra gra będzie skutkowała powołaniem do kadry

“Reprezentacja Polski? Wiem, że gdybym dostał powołanie, to temu podołam”

Marcin Bułka przez lata mógł chwalić się przynależnością klubową. 23-latek w swoim CV ma przecież Chelsea oraz PSG, mimo to w zawodowej piłce rozegrał raptem 28 spotkań, z czego tylko dwa w jednym z tych klubów. Teraz jednak sytuacja bramkarza zmienia się, a to ze względu na regularną na początku sezonu grę w OGC Nice. Polak stał się podstawowym bramkarzem, a teraz zgłasza gotowość do gry w kadrze.

– Reprezentacja Polski? Wiem, że gdybym dostał powołanie, to temu podołam – powiedział Bułka w programie “International Level” na antenie “Meczyków”.

– Myślę, że czas, kiedy nie grałem, a mówiło się o wielu innych rzeczach niż piłka, mam już za sobą. Chciałem tego jak najszybciej, bo wiedziałem, że jestem w stanie być tą “jedynką”, którą dzisiaj jestem. Wiedziałem, że jak dostanę swoją szansę, to wskoczę na dłużej i będę mógł pokazać się światu – dodał.

