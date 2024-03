Reprezentacja Polski do lat 21 przegrała wtorkowy mecz w ramach siódmej kolejki eliminacji do mistrzostw Europy. Drużyna Adama Majewskiego uległa Bułgarom (0:1).

fot. PressFocus Na zdjęciu: Polska - Bułgaria

Tylko jeden gol padł w rywalizacji Polski z Bułgarią na Stadionie Śląskim

Autorem jedynej bramki był Marin Petkow

Na trybunach Kotła Czarownic w Chorzowie obecnych było 5490 widzów

Polska – Bułgaria: Petkow z gole na wagę trzech punktów

Reprezentacja Polski do lat 21 przystępowała do potyczki z Bułgarią, chcąc wykonać kolejny krok w kierunku awansu do MME. Zadanie nie było jednak łatwe, bo na drodze Biało-czerwonych stanęli rówieśnicy z Bułgarii. Ekipa Adama Majewskiego podchodziła do potyczki po wygranej nad Izraelem (2:1). Z kolei zespół Aleksandara Dymitrova rozbił Estonię (6:0).

Pierwsza część spotkania upłynęła pod znakiem dwóch celnych strzałów gospodarzy i jednego po stronie gości. Żadna z prób nie wpłynęła jednak na to, aby kibice mogli poderwać się ze swoich siedzisk. Finalnie na przerwę obie drużyny udały się z bezbramkowym remisem. Szczególnie niepokoić mogła postawa polskiej drużyny, w której brakowało zaangażowania i agresji.

Po zmianie stron na gola trzeba było natomiast czekać do 58 minuty. Marin Petkow zdecydował się na uderzenie z mniej więcej 25 metrów i Kacper Tobiasz został zmuszony do kapitulacji, ku niezadowoleniu publiczności obecnej na trybunach Stadionu Śląskiego. Mimo że zespół Adama Majewskiego miał sporo czasu na odrobienie straty, to nic finalnie nie wskórał i druga porażka Biało-czerwonych w trwających eliminacjach stała się faktem.

Polska U-21 – Bułgaria U-21 0:1 (0:0)

0:1 Marin Petkow 58′

Co tu się wydarzyło…



Polacy przegrywają z Bułgarią 0:1 na Stadionie Śląskim.

🔴📲 Oglądaj online #POLBUL 👉 https://t.co/V7zaLD03OM pic.twitter.com/ekCJYHLJgl — TVP SPORT (@sport_tvppl) March 26, 2024