Kulesza chwali wybór Probierza. “Obronił się”

Reprezentacja Polski zakończyła już swoje wrześniowe zgrupowanie, na którym zainaugurowała nową edycję Ligi Narodów UEFA. Biało-Czerwoni kilka dni temu pokonali reprezentację Szkocji na wyjeździe po szalonym meczu 3:2, ale wczoraj ulegli kadrze Chorwacji na ich terenie 0:1. Wynik w Osijeku spotęgowany jest także słabą grą zespołu Michała Probierza.

Niemniej przyznać trzeba, że w bardzo trudnej grupie w dywizji A nasz zespół narodowy ma na koncie po dwóch meczach trzy punkty, co nie jest ani fatalnym, ani też znakomitym rezultatem. Mało kto spodziewał się chyba, że kadra zdoła zdobyć w obu starciach komplet oczek i być liderem naszej grupy. Podobnego zdania jest Cezary Kulesza, prezes PZPN w rozmowie z “Przeglądem Sportowym” podsumował to, co wydarzyło się podczas ostatnich dwóch spotkań.

– Na razie selekcjoner traktuje Ligę Narodów trochę na zasadzie bardzo wymagających meczów kontrolnych. W grudniu mamy eliminacje mistrzostw świata i tam już nie będzie żartów. Dlatego selekcjoner cały czas szuka, testuje, daje szanse weryfikacji meczowej pewnych założeń – powiedział prezes PZPN-u.

– W kadrze widać dobrą zmianę. Zawodnicy walczą o każdą piłkę, grają na zasadzie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Michał Probierz tchnął ducha w tę drużynę. Jego wybór na selekcjonera się obronił – dodał Cezary Kulesza.

