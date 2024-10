Polki walczyły o półfinał mistrzostw świata. Rywalki były za mocne [WIDEO]

Reprezentantki Polski przegrały 0:1 z Koreą Północną i tym samym odpadły z mistrzostw świata kobiet do lat 17. Jedynego gola w meczu strzeliła Choe Rim-Jong.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Magda Piekarska

MŚ kobiet U-17. Korea lepsza od Polski w ćwierćfinale

W nocy z sobotę na niedzielę odbyło się spotkanie ćwierćfinałowe mistrzostw świata kobiet do lat 17. Reprezentantki Polski zmierzyły się ze swoimi rówieśniczkami z Korei Północnej. Nasze rodaczki nie były faworytkami tego meczu, co pokazał także przebieg dzisiejszej rywalizacji. Koreanki objęły prowadzenie już w 14. minucie, gdy do siatki trafiła Choe Rim-Jong.

Jak się później okazało, nie obejrzeliśmy więcej bramek w tym pojedynku. Podopieczne Marcina Kasprowicza starały się doprowadzić do wyrównania, ale ta sztuka niestety się im nie udała. To oznacza, że reprezentantki Polski żegnają się z turniejem rozgrywanym na Dominikanie, ale ostatecznie i tak mogą być bardzo zadowolone ze swojej postawy na tegorocznej imprezie.

Przypomnijmy, że Biało-Czerwone pokazały się z bardzo dobrej strony w fazie grupowej mundialu, gdzie pokonały Zambię 2:0, a także zaliczyły bezbramkowe remisy z Japonią oraz Brazylią. W półfinale Korea Północna zagra ze Stanami Zjednoczonymi.

Reprezentacja Polski przegrała z Koreą Północną 0:1 w ćwierćfinale mistrzostw świata U17! ❌



Dziękujemy za walkę! 👏🇵🇱 pic.twitter.com/Khm1zgw7Ux — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 27, 2024

– Nasza reprezentacja kobiet U-17 kończy w ćwierćfinale swój udział w mistrzostwach świata. Był to dla nas debiut na turnieju tej rangi. Jesteśmy z Was dumni i dziękujemy za te wszystkie piękne emocje. Gratulacje dla trenera Marcina Kasprowicza oraz całego sztabu. Za rok jesteśmy gospodarzem kobiecych mistrzostw Europy U-19. W 2026 roku odbędą się u nas mistrzostwa świata U-20. Jestem pewny, że wiele z piłkarek, które dzisiaj kończą przygodę z MŚ, wystąpi na tych turniejach i dostarczy nam kolejnych powodów do dumy – tak występ Polek na mundialu skomentował prezes PZPN, Cezary Kulesza.

Korea Północna U17 – Polska U17 1:0 (1:0)

1:0 Choe Rim-Jong 14′