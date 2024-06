Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Kamil Grosicki kończy grę w reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski przygotowuje się właśnie do ostatniego meczu na Euro 2024 w Niemczech. Biało-Czerwoni po porażkach z Holandią (1:2) oraz Austrią (1:3) nie mają już nawet matematycznych szans na awans do fazy pucharowej mistrzostw Europy. Tym samym wtorkowy mecz na stadionie Signal Iduna Park w Dortmundzie z reprezentacją Francji będzie ostatnim dla podopiecznych Michała Probierza na tym turnieju.

Jak się okazuje, będzie też ostatnim dla Kamila Grosickiego. Skrzydłowy reprezentacji Polski w czasie poniedziałkowego treningu poinformował kolegów z kadry, że wraz z końcem Euro 2024 zakończy swoją karierę w drużynie narodowej. 36-letni piłkarz dla Biało-Czerwonych rozegrał 94 spotkania, a mecz z Francją będzie dla niego prawdopodobnie występem numer 95. W tym czasie gracz Pogoni Szczecin zdobył 17 goli i zanotował aż 24 asysty.

Grosicki swój złoty czas miał w czasie eliminacji do Euro 2016 oraz na samym turnieju. To za kadencji trenera Adama Nawałki notował najlepsze liczby. W kadrze debiutował w towarzyskim meczu z Finlandią w 2008 roku. Jednak w ostatnim czasie jego rola w reprezentacji Polski ograniczała się głównie do wsparcia drużyny w szatni.

