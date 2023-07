Reprezentacja Polski doznała w eliminacjach do Euro 2024 bolesnej porażki z Mołdawią, mimo że prowadziła 2:0. Sławomir Peszko w wywiadzie dla Foot Trucka wprost powiedział, że za kadencji Adama Nawałki w kadrze taki scenariusz był niemożliwy do zrealizowania.

Reprezentacja Polski pod wodzą Fernando Santosa nie zachwyca

Sławomir Peszko podzielił się swoją opinią na temat kadry pod dowództwem Portugalczyka

Były reprezentant Polski jest przekonany, że taki obrót wydarzeń, jaki miał miejsce w Kiszyniowie, nigdy nie miałby miejsca, gdyby reprezentacją dowodził Adam Nawałka

“Nie jestem fanem zagranicznych selekcjonerów reprezentacji Polski”

Reprezentacja Polski ostatnio wyróżnia się tym, że często mają w niej miejsce zmiany na stanowisku selekcjonera. Tymczasem głos w sprawie zabrał Sławomir Peszko, dając do zrozumienia, że niektóre sytuacja, które ostatnio mają miejsca na kadrze, byłyby nie do pomyślenia w czasie, gdy stery nad drużyną trzymał Adam Nawałka.

– Taki mecz, jaki ostatnio miał miejsce w wykonaniu reprezentacji Polski, przy Adamie Nawałce nigdy by się nie odbył. Nie byłoby możliwości, żeby przy dwubramkowym prowadzeniu, ostatecznie zespół przegrał – mówił Sławomir Peszko w rozmowie z Łukaszem Wiśniowski i Jakubem Polkowskim z Foot Trucka.

– Nie było też brane pod uwagę, gdy po meczu ktoś podchodzi do wywiadu i wypowiada się bez szacunku na temat trenera. Nawet gdyby taka sytuacja miała miejsce, to Adam Nawałka byłby pewnie tydzień w gabinecie prezesa i byłyby debaty w tej sprawie. Fernando Santos był na drugi dzień tylko i tyle. To jednak nigdy by się nie wydarzyło – kontynuował były reprezentant Polski.

– Dlatego nie jestem fanem zagranicznych selekcjonerów reprezentacji Polski. Fernando Santos to bardzo dobry trener i pewnie w polskich klubach odnosiłby sukcesy. Reprezentacja to jednak nie tylko drużyna, ale też hymn, trzeba czuć społeczność i kulturę kraju. Kibic tego wymaga – podsumował Peszko.

