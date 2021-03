Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa był gościem specjalnym ceremonii losowania par półfinałowych Fortuna Pucharu Polski. Zanim rozlosowano poszczególne pary, to Portugalczyk wyraził kilka zdań na temat ostatnich meczów obejrzanych na żywo.

Już pod koniec tego miesiąca piłkarska reprezentacja Polski zacznie zmagania o wywalczenie przepustki do gr na mundialu w Katarze. Taki stan rzeczy sprawił, że wnikliwie potencjalnym kadrowiczom przyglądał się ostatnio opiekun Biało-czerwonych Paulo Sousa. Pierwsze wrażenie przekazał w rozmowie z Filipem Adamusem z Łączy nas piłka.

– Przede wszystkim to dla nas ogromna przyjemność, aby móc obejrzeć mecze na żywo. To bardzo ważne, bo można dostrzec pewne aspekty, których nie widzimy podczas innej analizy spotkania. Możemy zobaczyć zachowania zawodników na murawie, czas decyzji. Widoczna jest ogromna różnica w stosunku do czołowych pięciu lig w Europie – powiedział Sousa.

– Koncentrujemy się w szczególności na tym, jak zawodnicy grają i na ich charakterystyce. Staramy się dowiedzieć, które elementy najlepiej pasowały do drużyny narodowej – kontynuował Portugalczyk.

Selekcjoner reprezentacji Polski obejrzał na żywo już dwa mecze. Co jest jeszcze w planach opiekuna Biało-czerwonych przed starciami z Węgrami. Andorą i Anglią? – Chcę na pewno obejrzeć kolejne spotkania na żywo, analizując grę zawodników podczas ich gry. Będę też spotykał się ze swoimi współpracownikami, aby omówić wszystko przed zbliżającym się zgrupowaniem – mówił Sousa.

– Wierzę, że ominą naszych piłkarzy kontuzje. Następnie czeka nas podjęcie konkretnych decyzji, także tych dotyczących treningów przed spotkaniem z Węgrami. Musimy mieć konkretny plan. Na pewno sztab szkoleniowy czeka pracowity czas – skwitował portugalski trener.

Węgry Remis Polska 3.35 3.15 2.31 3.35 3.15 2.31 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 4. marca 2021 13:55 .



