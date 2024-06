fot. Victor Joly / Alamy Na zdjęciu: Ludovic Obraniak

Ludovic Obraniak pod wrażeniem Piotra Zielińskiego

Reprezentacja Polski na trwających mistrzostwach Europy zaliczyła jak na razie dwie porażki. Biało-czerwoni ulegli najpierw Holandii (1:2). Z kolei kilka dni później panaceum na ekipę Michała Probierza znalazła Austria (3:1), nie dając żadnych szans na korzystny wynik Polakom. Tymczasem w rozmowie z WP SportoweFakty na temat polskiego zespołu wypowiedział się Ludović Obraniak. Były zawodnik Lille wskazał zawodnika Biało-czerwonych, który zrobił na nim pozytywne wrażenie.

– Zdecydowanie Piotr Zieliński. I to w obu spotkaniach. Widać, że był hiper zmotywowany, pełen energii, chęci do gry. Myślę też, że noszenie kapitańskiej opaski mu pomogło. Widać było, że dużo to dla niego znaczy – mówił były piłkarz cytowany przez WP SportoweFakty.

Obraniak zabrał też głos na temat Roberta Lewandowskiego. – Tak, wydaje mi się, że przez tę kontuzję i przerwę “Lewy” po prostu nie jest na sto procent gotowy. Natomiast pewne jest jedno: nie możesz w wieku 36 lat grać tak jakbyś miał 25. Robert nie powinien być z przodu osamotniony, powinien dostać pomoc. Ja bym mu dodał Buksę. Widzieliśmy w poprzednich meczach, jak Buksa zasuwa, jak haruje. Zagrałbym przeciw Francji tym duetem właśnie, a za ich plecami Zieliński – mówił 34-krotny reprezentant Polski.

Obraniak zadebiutował w reprezentacji Polski w sierpniu 2009 roku. W trakcie swojej kariery były ofensywny pomocnik grał między innymi w Lille, Bordeuax czy Auxerre. Karierę zakończył w 2018 roku.

