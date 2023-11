IMAGO/Andrzej Iwanczuk Na zdjęciu: Michał Probierz

Reprezentacja Polski w marcu rozegra baraż o awans na Euro 2024

Włodzimierz Lubański podzielił się swoją opinią o szansach Polaków na udział w europejskim czempionacie

Zdaniem byłego napastnika polskiej reprezentacji, kadra musi zmienić swoją grę

Lubański ostrzega przed katastrofą. Co trzeba zmienić?

Reprezentacja Polski jest po wygranym 2:0 meczu z Łotwą. Wygrana nieco poprawiła humory kibicom. W huraoptymizm nie popada Włodzimierz Lubański, który podsumował występ kadry Michała Probierza.

– Muszę przyznać, że na tle tej drużyny reprezentacja Polski nie zagrała rewelacyjnej piłki, ale wystarczyło, by z nimi wygrać. To było normalne. Nie możemy pozwolić sobie na to, by przegrywać z takimi przeciwnikami, ponieważ jesteśmy piłkarsko lepszym zespołem – mówi były napastnik polskiej kadry w rozmowie dla sport.tvp.pl.

– Natomiast sposób i tempo gry muszą być absolutnie inne, bo jeśli trzeba będzie walczyć z silniejszymi zespołami, to grając podobnie, jak z Łotwą, nie mamy co liczyć na sukces – skomentował Lubański, który został zapytany o baraże do Euro 2024.

– Teoretycznie, wszyscy są do ogrania, ale jeśli chodzi o praktykę, biorąc pod uwagę mecze naszej reprezentacji, które oglądałem, to musimy popracować i poprawić grę. Mam na myśli utrzymanie przy piłce i pressing – oceniła legenda polskiej reprezentacji.