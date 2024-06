NurPhoto / Alamy Na zdjęciu: Adam Nawałka

Nawałka pod wrażeniem Urbańskiego

Reprezentacja Polski podczas Euro 2024 w Niemczech oraz jeszcze w czasie przygotowań miała kilka elementów, które mogą napawać optymizmem. Z pewnością należą do nich chęć preferowania ofensywnego stylu z gry i brak – mówiąc kolokwialnie – typowej “lagi na Robercika”. Są jednak również indywidualne odkrycia, które są wielkim pozytywem turnieju, o którym większość kibiców chciałby już zapomnieć.

Mowa tu m.in. o Kacprze Urbańskim. Pomocnik Bologny jeszcze kilka tygodni temu nie mógł być pewny, czy w ogóle dostanie powołanie do reprezentacji Polski, a o miejscu w kadrze na mistrzostwa Europy nie wspominając. Jednak w jego przypadku droga w drużynie narodowej potoczyła się tak szybko, że już w meczu z Holandią otrzymał szansę od pierwszej minuty i w sumie zagrał w każdym spotkaniu na Euro. Na turnieju zaprezentował się bardzo dobrze, pokazując, że gra z piłką przy nodze sprawia mu ogromną radość. To zrobiło wrażenie na wielu kibicach oraz na Adamie Nawałce, który mówi o talencie 19-latka w samych superlatywach.

– Nie jestem tym zaskoczony tym, co pokazał Kacper Urbański. Skala jego talentu jest bardzo duża. To wszechstronny piłkarz, który rozwija się bardzo harmonijnie. Trener Probierz mu zaufał, a on poczuł swoją szansę. Tak tworzą się piękne historie, jeśli chodzi o rozwój piłkarza z korzyścią dla reprezentacji Polski – ocenił były selekcjoner naszej reprezentacji w rozmowie z “Super Expressem”.

