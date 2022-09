PressFocus Na zdjęciu: Adama Nawałka

Największy wygrany ostatnich miesięcy w polskiej kadrze to Jakub Kiwior. Defensora pochwalił Adama Nawałka, który dostrzega w nim ogromny potencjał.

Jakub Kiwior przebojem wdarł się do seniorskiej reprezentacji Polski

Adam Nawałka uważa, że 22-latek może zostać w niej na wiele lat

Były selekcjoner naszej kadry dostrzega ogromny potencjał w młodym defensorze

Kiwior z szansą na bycie filarem kadry przez lata

Reprezentacja Polski zachowała czyste konto w ostatnim wrześniowym meczu. Biało-czerwoni z Walią zagrali na zero z tyłu, co jest rzadkością za kadencji Czesława Michniewicza. Dla selekcjonera szansą na lepsze jutro jest Jakub Kiwior, czyli środkowy obrońca, który zadebiutował za jego kadencji w czerwcu z Holandią. Dotychczas uzbierał cztery występy i każdym zebrał pochwały. Na umiejętnościami 22-latka rozpływał się Adam Nawałka.

– To zawodnik, który rośnie w oczach. Ma olbrzymi potencjał. Pojawia się przed nim możliwość gry na bardzo wysokim poziomie. Filarem reprezentacji może być przez wiele lat – powiedział były selekcjoner reprezentacji Polski.

– To odkrycie trenera Michniewicza. O to właśnie chodzi, żeby był stały dopływ takich zawodników. Pamiętajmy tylko o tym, że to proces. I że trener Michniewicz powołuje praktycznie optymalnych piłkarzy do reprezentacji – wyjaśnił Nawałka

– Przy tej dyspozycji Kiwiora i przy tym postępie, jaki robi, widać, że to już mogą być jego mistrzostwa. Oczywiście trzeba dmuchać na zimne, bo na pozycji obrońcy ważne jest doświadczenie – zwrócił uwagę selekcjoner polskiej kadry w latach 2013-2018.

