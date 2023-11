IMAGO / LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Reprezentacja Polski straciła szansę na bezpośredni awans na Euro 2024

Wciąż pozostaje jednak nadzieja na kwalifikację poprzez baraże

Jednak podczas ostatniego zgrupowania znalazły się też pozytywy, a konkretnie Nicola Zalewski

“Świetna decyzja”

Reprezentacja Polski ma już tylko barażowe szanse na zakwalifikowanie się na Euro 2024 w Niemczach. Podopieczni najpierw Fernando Santosa, a teraz Michała Probierza w koncertowy sposób przegrali eliminacje w przynajmniej łatwej grupie. Niemniej ostatnie zgrupowanie pokazało nieco indywidualnych pozytywów. Jednym z nich jest Nicola Zalewski, który rozegrał świetne mecze z Czechami i Łotwą. Teraz jego grę i wybór przez selekcjonera pochwalił Roman Kołtoń.

– Świetna decyzja, oddajmy mu to. Miesiąc temu pojechał do Stalowej Woli, żeby go oglądać. Santos nie ruszyłby się za opłotki Warszawy. Ba, tego dnia byłby w samolocie do Lizbony – powiedział dziennikarz na antenie “Meczyków”.

– Nicola Zalewski jest wielkim wygranym zgrupowania. Ma trzy asysty, jest pewniakiem do XI. I to Probierz na niego postawił – dodał.

