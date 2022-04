fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski w marcu wywalczyła awans na mundial w Katarze, pokonując w finale barażu Szwecję (2:0). Do czerwca Biało-czerwoni nie rozegrają żadnego spotkania. Maciej Wąsowski z Weszlo.com ujawnił natomiast, że w kontekście meczów reprezentacji Polski w Lidze Narodów UEFA dojdzie do kilku zmian.

W czerwcu reprezentacja Polski wróci do gry po dłuższej przerwie

Maciej Wąsowski z Weszlo.com twierdzi, że dojdzie do zmian w terminarzu Biało-czerwonych

Starcie z Walią ma odbyć się 1 czerwca

Biało-czerwoni z nowym terminarzem meczów w Lidze Narodów UEFA?

Reprezentacja Polski w Lidze Narodów UEFA zmierzy się w grupie z Belgią, Holandią i Walią. W związku, z tym że wyspiarzy czeka za nieco ponad miesiąc starcie z Ukrainą w barażu o awans na mistrzostwa świata, to mecz Polaków z tą ekipą będzie musiał odbyć się w innym termin.

Biało-czerwoni mieli zmierzyć się z Walijczykami już 3 czerwca. Wszystko wskazuje na to, że jednak w tym terminie do spotkania z udziałem reprezentacji Polski nie dojdzie. Maciej Wąsowski z Weszlo.com podaje, że Biało-czerwoni z Walią mają zagrać dwa dni wcześniej, czyli 1 czerwca na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

Zmianie ma ulec także termin rozegrania pozostałych czerwcowych meczów z udziałem podopiecznych Czesława Michniewicza. Starcie z Belgią ma odbyć się 8 czerwca w Brukseli. Tymczasem z Holandią w Rotterdamie reprezentacja Polski ma zagrać 11 czerwca. Niewykluczone zatem, że między meczem z Walią i Belgią polska ekipa rozegra też spotkanie kontrolne.

Aby nowy harmonogram mógł wejść w życie, to musi zostać zatwierdzony przez UEFA. To ma być jednak formalność.

Czytaj więcej: Polska chce zostać gospodarzem wielkiej piłkarskiej imprezy