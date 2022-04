fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice reprezentacji Polski

Polska, Belgia, Holandia i Walia wyraziły zainteresowania zorganizowanie finałów Ligi Narodów UEFA. Spośród wszystkich kandydatów gospodarz zostanie wyłoniony w styczniu 2023 roku.

UEFA ujawniła, jakie kraje zgłosiły chęć zorganizowania finałów Ligi Narodów UEFA 2022/2023

Jednym z kandydatów jest Polska

Gospodarza poznamy na początku przyszłego roku

Polska chce być gospodarzem finałów Ligi Narodów UEFA

Polska, Belgia, Holandia i Walia to nie tylko kandydaci do zorganizowania finałów Ligi Narodów UEFA. Cała czwórka to bezpośredni rywale w grupie Ligi Narodów UEFA. Tymczasem już wiadomo, że ostatecznie wybrany może być tylko ten kraj, który zajmie jedno z dwóch pierwszych miejsce w grupie.

UEFA w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej poinformowała, że otrzymała dzisiaj deklaracje związane z chęcią zorganizowania finałów Ligi Narodów UEFA 2022/2023, który ma mieć miejsce w dniach 14-18 czerwca 2023 roku. Termin składania ostatecznych wniosków związanych z chęcią zorganizowania finałów Ligi Narodów UEFA 2022/2023 upływa 5 października.

Ostatnim triumfatorem Ligi Narodów UEFA została Francja, która w finale pokonała Hiszpanię. Turniej finałowy odbył się natomiast we Włoszech. Arenami były stadiony w Mediolanie i Turynie, czyli San Siro oraz Allianz Stadium. Finał odbył się na mediolańskim obiekcie, w którym Trójkolorowi zwyciężyli z Hiszpanią 2:1 po golach Karima Benzemy i Kyliana Mbappe. Bramkę dla La Roja zdobył z kolei Mikel Oyarzabal.

