Dokładnie 10 lat temu Adam Nawałka zadebiutował w roli selekcjonera reprezentacji Polski

Szkoleniowiec na inaugurację przegrał ze Słowacją 0:2

To był początek wielkiej drogi kadry, która swój największy sukces odniosła w 2016 roku

To już 10 lat

26 października 2013 Adam Nawałka został przez Zbigniewa Bońka oficjalnie ogłoszony selekcjonerem reprezentacji Polski. Szkoleniowiec do swojego selekcjonerskiego debiutu musiał się przygotować bardzo szybko, bowiem już 15 listopada 2013 roku – czyli dokładnie 10 lat temu – kadra pod jego wodzą rozegrała pierwszy mecz. Wówczas na stadionie we Wrocławiu Biało-Czerwoni ulegli reprezentacji Słowacji 0:2.

Wtedy nasz zespół był na najgorszym miejscu w rankingu FIFA w historii, zajmowaliśmy odległe 78. miejsce. Wyprzedzały nas m.in. kadry Burkina Faso oraz Haiti. Jednak był to dopiero początek długiej, ale okraszonej sukcesami przygody Adama Nawałki za sterami zespołu narodowego.

Do listopada 2014 roku, czyli po roku pracy w roli selekcjonera zespół prowadzony przez Nawałkę wygrał sześć z jedenastu spotkań, w tym to pamiętne z 11 listopada na stadionie PGE Narodowym z Niemcami. Dalsza praca obecnego 66-latka to awans na Euro 2016 i osiągnięty ćwierćfinał turnieju we Francji (kadra uległa dopiero w serii rzutów karnych Portugalii – późniejszemu triumfatorowi). Później Biało-Czerwoni awansowali na mundial w Rosji, ale tam drużyna zawiodła na całej linii, wygrywając tylko z Japonią. W szczytowym momencie reprezentacja Polski zajmowała 5. miejsce w klasyfikacji FIFA.

Wielu uważa pracę jaką wykonał Adam Nawałka z reprezentacją Polski za najlepszą w ostatniej historii. Inni twierdzą zaś, że trafił on tylko na dobry moment i topową formę wielu piłkarzy. Jakie jest Wasze zdanie?

