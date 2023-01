PressFocus Na zdjęciu: Francja - Polska

Adrian Mierzejewski w rozmowie z TVP Sport wskazał, jaki powinien być nowy selekcjoner reprezentacji Polski. W jego ocenie lepszym wyborem byłby trener zagraniczny z dużym, międzynarodowym doświadczeniem.

Po zrezygnowaniu z usług Czesława Michniewicza, Polski Związek Piłki Nożnej od kilkunastu dni poszukuje nowego szkoleniowca na to stanowisko. W Polsce prowadzona jest gorąca dyskusja na temat wyboru trenera, który poprowadzi Biało – Czerwonych w eliminacjach do EURO 2024, jednak często temat sprowadza się do narodowości selekcjonera.

Swoje przemyślenia na ten temat ma Adrian Mierzejewski, który w rozmowie z TVP Sport przyznał, że nie ma swojego faworyta, ale chciałby trenera z dużym doświadczeniem.

– Nie mam określonego kandydata, ale byłbym za szkoleniowcem z zagranicy. Widzę, co dzieje się w Chinach, gdzie w niektórych drużynach trenerem jest Chińczyk, a w innym obcokrajowiec. Nasi zawodnicy, szczególnie ci młodzi, potrzebują kogoś z dobrym CV, z doświadczeniem. Paszport nie jest najważniejszy, choć moim zdaniem powinniśmy postawić na zagranicznego trenera, który był już na dużym turnieju i dostałby trochę czasu – stwierdził Mierzejewski.

– Trener powinien mieć pomysł na granie, znać zawodników. Wiem, że wiele CV trafiło do PZPN. Też nie wszyscy chcą przejąć naszą reprezentację. Są holenderscy trenerzy, którzy dostali telefon od związku, ale odmówili po obejrzeniu naszych spotkań. Nie wszyscy chcieliby pracować z Polską. Widząc nasze mecze w Katarze, niektórzy mogą stwierdzić, że ciężko nagle zacząć grać w piłkę, rozgrywać od tyłu i klepać, jak Barcelona – dodał były reprezentant Polski w rozmowie z TVP Sport.

Adrian Mierzejewski ma swoim koncie 41 występów na Biało – Czerwonych, ale w drużynie narodowej nie zagrał od 2013 roku. Obecnie jest zawodnikiem chińskiego Henan Songshan Longmen.

