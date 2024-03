Sportimage Ltd / Alamy Stock Photo Na zdjęciu: Michał Probierz

Michał Probierz w przyszłym tygodniu wybiera się do Niemiec

Celem wizyty selekcjonera reprezentacji Polski będzie wybór bazy, w której biało-czerwoni będą stacjonować podczas Euro

Michał Probierz przed wyborem bazy wykona telefon do Adama Nawałki

Michał Probierz poprosi o radę Adama Nawałkę

Reprezentacja Polski w czerwcu rozpocznie udział w Mistrzostwach Europy. Po wywalczeniu awansu i zaplanowaniu meczów towarzyskich kolejnym krokiem w przygotowaniach do wielkiego turnieju jest wybór bazy, w której drużyna będzie przebywać podczas Euro.

Do Niemiec, czyli kraju gospodarza europejskiego czempionatu Michał Probierz uda się we wtorek. Jednak zanim dokona ostatecznego wyboru bazy, ma zamiar skontaktować się telefonicznie z Adamem Nawałką. W rozmowie z portalem Meczyki.pl przyznał, że chciałby skorzystać z rad ludzi, którzy mają już doświadczenie w tej sprawie.

– Mam zamiar zadzwonić do trenera Nawałki, żeby z nim porozmawiać, jak on to widzi. Rozmawialiśmy ze sztabem, z ludźmi, którzy byli [na turniejach] i nie ma co się mądrować. Ja nie wiem, bo nie byłem na takiej imprezie i lepiej wziąć doświadczenia ludzi, którzy już byli – powiedział Michał Probierz w rozmowie z portalem Meczyki.pl.

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski trafiła do grupy D Mistrzostw Europy, gdzie zmierzymy się z Francją, Holandią oraz Austrią. Natomiast stadiony, na których zagrają biało-czerwoni to: Signal Iduna Park (Dortmund), Stadion Olimpijski (Berlin) oraz Volksparkstadion (Hamburg).