Grosicki nie wróci do kadry

Reprezentacja Polski rozpocznie wkrótce zmagania o awans na mistrzostwa świata. W marcu zmierzy się u siebie z Litwą oraz na wyjeździe z Maltą. Biało-Czerwoni będą oczywiście faworytami w obu starciach, mimo słabych wyników w ostatnich miesiącach. Selekcjoner Michał Probierz intensywnie obserwuje potencjalnych kandydatów do gry w kadrze, a oficjalne powołania ogłosi już za kilka tygodni.

Świetna dyspozycja Kamila Grosickiego na początku rundy wiosennej nie pozostała niezauważona przez kibiców oraz ekspertów. Pojawiły się głosy, że skrzydłowy powinien wrócić do reprezentacji Polski, gdyż radzi sobie lepiej od niektórych kadrowiczów. Warto przypomnieć, że po Euro 2024 zawodnik Pogoni Szczecin postanowił zakończyć swoją reprezentacyjną karierę, choć sam nie wyklucza możliwości powrotu.

Zapytany został o to również Probierz. Jasno przekazał, że Grosicki nie otrzyma powołania na mecze eliminacji. Być może znajdzie się za to na jednym ze zgrupowań, kiedy to rozegra spotkanie pożegnalne.

– Nie. Temat jest już zamknięty. To, co ustalaliśmy. Dla mnie słowo to rzecz święta. Tak jak ustalaliśmy z Kamilem, jeżeli będzie mecz towarzyski, to parę minut zagra

Selekcjoner utrzymuje, że trwa proces odmłodzenia kadry, o czym ma świadczyć rezygnowanie z najbardziej doświadczonych reprezentantów. Grosicki zagrał dla Biało-Czerwonych 94 razy.