Media: Adam Nawałka chciał przejąć kadrę po Brzęczku

Adam Nawałka według doniesień WP SportoweFakty był chętny na to, aby w tym rok objąć stery nad reprezentacją Polski. Miało to miejsce w styczniu, gdy prezes PZPN Zbigniew Boniek podjął decyzję o odsunięciu Jerzego Brzęczka od prowadzenia drużyny.

Sensacyjne doniesienia podał portal WP SportoweFakty

Adam Nawałka był chętny na powrót do reprezentacji Polski po odsunięciu od kadry Jerzego Brzęczka

Od rozstania z drużyną narodową 63-latek w roli trenera pracował tylko w Lechu Poznań

Adam Nawałka mógł wrócić do pracy z reprezentacją Polski

Adam Nawałka to trener, który dał się zapamiętać z tego, że pod jego wodzą Biało-czerwoni w trakcie Euro 2016 awansowali do 1/4 finału, gdzie ostatecznie musieli uznać wyższość Portugalii. Na mundialu w Rosji reprezentacji Polski nie wiodło się już tak dobrze i Biało-czerwoni odpadli po fazie grupowej.

63-letni trener objął stery nad drużyną narodową w 2013 roku, zastępując w roli selekcjonera Waldemara Fornalika. Aktualny opiekun Piasta Gliwice nie zdołał prowadzić reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Brazylii, co skutkowało roszadą na stanowisku selekcjonera.

Nawałka był opiekunem Biało-czerwonych od 1 listopada 2013, do końca lipca 2018 roku. Zrezygnował z prowadzenia reprezentacji Polski po nieudanym mundialu w Rosji. Polski team rywalizował wówczas z: Senegalem, Kolumbią i Japonią.

Adam Nawałka mógł przejąć kadrę po Jerzym Brzęczku? Jak się dowiedzieliśmy były selekcjoner chciał poprowadzić reprezentację na Euro 2020!https://t.co/WPxG3Rqb8V — WP SportoweFakty (@WPSportoweFakty) June 9, 2021

Miejsce doświadczonego trenera zajął Brzęczek, który otrzymał możliwość wykazania się dzięki niezłym wynikom Wisły Płock, która była przez niego prowadzona. Urodzony w Truskolasach szkoleniowiec co prawda wywalczył z reprezentacją Polski awans na Euro, ale nie było mu już dane poprowadzić drużyny na turnieju. Jego miejsce zajął Paulo Sousa. Portugalczyk jak na razie legitymuje się bilansem pięciu spotkań, w których zaliczył tylko jedno zwycięstwo, trzy remisy i porażkę.

Zanim jednak prezes PZPN podjął decyzję zatrudnieniu trenera z Portugalii, to według WP SportoweFakty do Bońka trafiła wiadomość, że Nawałka jest chętny na powrót do pracy z drużyną narodową. Od momentu rozstania z reprezentacją prowadził jak na razie tylko poznańskiego Lecha, z którym rozstał się z końcem marca 2019 roku. Kolejorza prowadził w 11 spotkaniach, notując pięć zwycięstw, remis i pięć porażek.

