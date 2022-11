PressFocus Na zdjęciu: Stadion Narodowy

Jak informuje Sebastian Staszewski, spotkanie towarzyskie Polska – Chile nie zostanie rozegrane na Stadionie Narodowym z powodu usterki budowlanej.

Polacy z Chile nie zagrają na Stadionie Narodowym

Mecz ma zostać przeniesiony na stadion Legii Warszawa

Wszystko przez wykrytą podczas inspekcji usterkę budowlaną

Spotkanie z Chile zostanie przeniesione na inny obiekt

Sebastian Staszewski z “Interii” poinformował, że środowy mecz towarzyski pomiędzy reprezentacją Polski a Chile nie zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym, gdzie wykryto usterkę budowlaną. Sparing, który będzie ostatnim testem dla “Biało-Czerwonych” przed wylotem na mundial do Kataru, najprawdopodobniej odbędzie się na stadionie Legii Warszawa.

Podczas rutynowej inspekcji Stadionu Narodowego miały pojawić się wątpliwości dotyczące uchwytów olbrzymiej, ważącej około 60 ton iglicy, a na jednym z uchwytów miała pojawić się rysa. Następnie do Warszawy wezwani zostali projektant i wykonawca konstrukcji dachu stadionu, po czym zarządowi PGE Narodowego zarekomendowano natychmiastowe zamknięcie obiektu.

🆕Tak jak informowałem, mecz reprezentacji z Chile nie odbędzie się na @PGENarodowy🚨 Wszystko przez usterkę budowlaną (związaną z iglicą). Pilnie ściągnięto projektanta i wykonawcę, którzy zarekomendowali zamknięcie obiektu. Tu więcej info @SportINTERIA. https://t.co/3f1J6Uexzw — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) November 11, 2022

To oznacza, że podopieczni Czesława Michniewicza nie zagrają z Chilijczykami na Stadionie Narodowym, a sparing ten zostanie przeniesiony na inny obiekt. W tym momencie wygląda na to, że wybór padnie na pobliski Stadion Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie swoje starcia na co dzień rozgrywa tamtejsza Legia.

Spotkanie Polska – Chile zaplanowano na środę 16 listopada na godzinę 18:00. Pierwszy mecz “Biało-Czerwonych” ma mistrzostwach świata w Katarze już we wtorek 22 listopada o godzinie 17:00. Rywalem zespołu prowadzonego przez Czesława Michniewicza będą Meksykanie.

