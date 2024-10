Matty Cash mówi wprost. “Chcę wrócić do reprezentacji Polski” [WIDEO]

ANP / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Cash: Kocham grać na Stadionie Narodowym

Matty Cash wrócił już do gry po wyleczeniu kontuzji uda. W ostatnich tygodniach prawy obrońca imponuje wysoką formą, co skutkuje występami w pierwszym składzie prowadzonej przez Unaia Emery’ego Aston Villi. Póki co świetna dyspozycja naszego wahadłowego nie wpłynęła jednak na sytuację piłkarza w reprezentacji Polski.

Michał Probierz woli bowiem stawiać na innych zawodników. 27-latek ma nadzieję, że selekcjoner Biało-Czerwonych wreszcie dostrzeże jego znakomitą postawę i ponownie go powoła. Przypomnijmy, że boczny defensor po raz ostatni zagrał w drużynie narodowej w marcowym spotkaniu barażowym o awans na Euro 2024 przeciwko Estonii (5:1).

– Chcę po prostu wrócić do reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że moja forma klubowa spowoduje, iż będę brany pod uwagę przez selekcjonera. Oczywiście, wcześniej radziłem sobie dobrze, a nie zostałem powołany. To decyzja selekcjonera. Jedyne, co mogę zrobić, to skupić się na sobie i grać najlepiej, jak tylko potrafię. Oczywiście, to wielka przyjemność grać dla kraju. Cieszyłem się każdą chwilą, gdy wychodziłem na boisko – powiedział Matty Cash w najnowszym wywiadzie udzielonym Wojciechowi Pieli z platformy “Viaplay”.

– Kocham ludzi w Polsce. Wsparcie, jakie mi okazują, jest niesamowite. Więc oczywiście chcę im się odwdzięczyć, pokazując swoją jakość na boisku. Muszę po prostu mieć ku temu okazję. Dla mnie oglądanie meczów podczas Euro było trudne. Tak bardzo chciałem tam być. Miałem takie myśli, że mogłem grać razem z drużyną. Oglądanie tego w telewizji nie było łatwe. Oczywiście, miałem kilka kontuzji, ale nadal chciałem tam być – stwierdził.

– Uwielbiam grać na Stadionie Narodowym w Warszawie. Niesamowity obiekt. Trzymam kciuki za to, aby w przyszłości tam wrócić. Myślę, że jestem aktualnie w najlepszej formie w swojej karierze. Dojrzałem jako piłkarz i mam teraz dużo większe doświadczenie. Potrafię odczytywać sytuacje na boisku o wiele lepiej niż kiedykolwiek. To normalne, że z wiekiem i liczbą rozegranych meczów, stajesz się lepszy. Nadal mam wiele do zaoferowania. Dużo mogę jeszcze dać zarówno klubowi, jak i reprezentacji – zakończył gwiazdor Aston Villi.