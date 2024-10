Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Matty Cash: Mam szacunek do selekcjonera

W ostatnim czasie Matty Cash nie otrzymuje powołań do reprezentacji Polski, mimo że pokazuje się z bardzo dobrej strony w barwach Aston Villi. Prawy obrońca udzielił wywiadu platformie “Viaplay”, podczas którego zabrał głos w sprawie swojej aktualnej sytuacji. 27-latek liczy na powrót do drużyny narodowej, wypowiedział się na temat Michała Probierza, a także wskazał swojego najlepszego kolegę z kadry.

– Uważam, że mam w sobie wystarczająco dużo jakości, aby być w reprezentacji. Tak jak powiedziałem we wcześniejszym wywiadzie, mam szacunek do selekcjonera. On tworzy drużynę i dobiera sobie zawodników. Na pewno chcę jako pierwszy powiedzieć, że jestem gotowy do gry, a po drugie chcę to pokazać – powiedział Matty Cash.

– Może zaprosisz go na golfa? Michał Probierz również jest golfistą. Słyszałem, że jesteś dużym fanem – zapytał dziennikarz, Wojciech Piela. – Tak gram w golfa, rozmawialiśmy o tym kilka razy. Nie wiem tylko, czy trener chciałby zagrać ze mną, ale to mogłoby być dobre. Miałem kilka rozmów z Michałem Probierzem, kiedy wcześniej byłem powoływany. Myślałem, że mamy dobre stosunki – odpowiedział prawy obrońca.

– Pamiętam mecz z Wyspami Owczymi. To było trudne spotkanie. Boisko nie było zbyt dobre. Wówczas było zimno i wietrznie. Oczywiście, to nie mogą być wymówki. Za każdym razem, gdy wychodzę na boisko, daję z siebie wszystko, niezależnie kto jest menedżerem. Jedyne co mogę zrobić, to dawać z siebie wszystko. Najlepszy kumpel w kadrze? Już trochę mnie tam nie było. Wskazałbym Nico Zalewskiego. Dobrze dogaduję się również z Wojtkiem Szczęsnym – zakończył.