Matty Cash nie jest ulubieńcem Michała Probierza. Piotr Zieliński w rozmowie z Mateuszem Borkiem na antenie Kanału Sportowego przyznał, że gdyby on był selekcjonerem reprezentacji Polski, to stawiałby na wahadłowego Aston Villi.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash i Piotr Zieliński

Piotr Zieliński: Powołałbym Matty’ego Casha

Nie od dziś wiadomo, że Michał Probierz nie jest wielkim fanem talentu Matty’ego Casha. Prawy obrońca Aston Villi po raz ostatni zagrał w reprezentacji Polski w półfinałowym meczu barażowym o awans na Euro 2024 przeciwko Estonii (5:1), który odbył się w marcu 2024 roku. Co prawda, 27-letni boczny defensor bardzo często mierzy się z kontuzjami, ale nie otrzymywał powołań do drużyny narodowej również wtedy, kiedy był w pełni sił.

W sprawie sytuacji urodzonego w Anglii wahadłowego wypowiedział się Piotr Zieliński, który udzielił wywiadu “Kanałowi Sportowemu”. – Czy Matty Cash jest piłkarzem poziomu reprezentacyjnego? Gdybyś za to odpowiadał, wysłałbyś mu powołanie? – zapytał Mateusz Borek. – Bardzo dobrze wygląda w Premier League, ale to nie ja rozsyłam powołania. Gdybym pełnił taką rolę, to wysłałbym mu powołanie – odpowiedział pomocnik.

Matty Cash w koszulce reprezentacji Polski rozegrał łącznie 15 spotkań. Wychowanek Nottingham Forest zdobył 1 bramkę w biało-czerwonych barwach, gdy Polacy zremisowali 2:2 z Holendrami w poprzedniej edycji Ligi Narodów. Mierzący 185 centymetrów obrońca od kilku sezonów jest czołową postacią Aston Villi, a jego dotychczasowy bilans na boiskach prestiżowej Premier League wygląda następująco – 127 meczów, 6 goli oraz 8 asyst.