dpa picture alliance / PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lothar Matthaus i Robert Lewandowski

Lothar Matthaus: Myślę, że Austria pokona Polskę 2:1

Reprezentacja Polski dzisiaj (piątek, 21 czerwca) o godzinie 18:00 na Stadionie Olimpijskim w Berlinie zmierzy się z Austrią w meczu 2. kolejki fazy grupowej mistrzostw Europy 2024. Dla Biało-Czerwonych porażka w tym spotkaniu może oznaczać pożegnanie z turniejem. Wynik piątkowego starcia w rozmowie z austriackim portalem “Heute.at” wytypował legendarny niemiecki piłkarz, Lothar Matthaus. 63-latek stawia na triumf naszych rywali, a oprócz tego w ciepłych słowach wypowiedział się o kapitanie Biało-Czerwonych, Robercie Lewandowskim.

– Austria nie zagrała złego meczu z Francją, ale przegrała po niefortunnym golu samobójczym. Remis był jak najbardziej możliwy. Austriacy mają jeden dzień mniej na regenerację niż Polacy? Nie sądzę, żeby to była wada. Zawodnicy są skoncentrowani. Ralf Rangnick i jego doświadczenie o to zadbają. Myślę, że Austria pokona Polskę 2:1 – powiedział Lothar Matthaus.

– Nie jest tajemnicą, że jestem fanem Roberta Lewandowskiego. W Bayernie Monachium był bardzo wyróżniającym się piłkarzem, który zdobył ogromną liczbę bramek. W Barcelonie nie jest już tak skuteczny, ale to wciąż świetny napastnik. To kluczowa postać dla reprezentacji Polski. Chcą mieć na boisku najlepszych zawodników – dodał.

– Byłoby więc świetnie dla wszystkich, gdyby Robert mógł zagrać. Lewandowski ciągle jest maszyną do strzelania goli. Dlatego Austriacy muszą zwrócić na niego szczególną uwagę, bo jeśli dojdzie do formy i wystąpi w tym spotkaniu, to będzie filarem ataku polskiej drużyny – zakończył legendarny NIemiec.