Mamy już oficjalne wieści. Rzecznik prasowy PZPN, Jakub Kwiatkowski, potwierdził, że Mateusz Klich jest zakażony koronawirusem i nie weźmie udziału w meczu z Węgrami.

Mateusz Klich opuści debiut Paulo Sousy

Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do debiutu Paulo Sousy w roli selekcjonera. Portugalczyka czeka nie lada wyzwanie, bo rozpoczyna swą karierę od meczów eliminacyjnych mistrzostw świata. Wczoraj informowaliśmy, że jeden z piłkarzy, a także trzech współpracowników reprezentacji, otrzymało pozytywne wyniki testu na obecność koronawirusa. Spekulowano, że to prawdopodobnie jeden z środkowych pomocników i w środę rano rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej, Jakub Kwiatkowski, potwierdził tę informację.

Reprezentacja Polski otrzymała dziś rano wyniki badania na obecność SARS-Cov-2. Niestety w przypadku Mateusza Klicha wynik jest pozytywny. Zawodnik czuje się dobrze i nie wykazuje objawów choroby, ale jego wyjazd do Budapesztu jest wykluczony. Dziś test został powtórzony. — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) March 24, 2021

Oby był to koniec złych informacji

Poniedziałkowe testy antygenowe wykazały wynik ujemny, a sam zawodnik czuje się dobrze, ale jego wylot do Budapesztu jest wykluczony. Sytuacja jest o tyle niepokojąca, że Mateusz Klich trenował z kolegami z reprezentacji od początku zgrupowania. Pozostaje mieć nadzieję, że to koniec złych informacji dla Biało-czerwonych. Pod nieobecność zawodnika Leeds pewne miejsce w drugiej linii mieć będą zapewne Grzegorz Krychowiak oraz Piotr Zieliński. Już w czwartek wieczorem dowiemy się, czy absencja Mateusza Klicha zmusi Paulo Sousę do zmiany zaplanowanej wcześniej formacji, czy Portugalczyk wprowadzi do drugiej linii jednego z mniej doświadczonych zawodników.

Spotkanie pomiędzy Węgrami a Polską rozpocznie się w czwartek o godzinie 20.45.

Węgry Polska 4.00 3.20 2.10 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 24. marca 2021 09:01 .



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin