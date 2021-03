Według doniesień Tomasza Włodarczyka z Meczyki.pl jeden z zawodników reprezentacji Polski miał pozytywny wynik testu na COVID-19. Podobno jest to piłkarz przymierzany do podstawowego składu, ale nie jest to Robert Lewandowski.

Koronawirus na kadrze

Piłkarska reprezentacja Polski jest w trakcie przygotowań do pierwszego w tym roku spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Będzie to nie tylko pierwszy mecz w ramach eliminacji do przyszłorocznego mundialu w Katarze. Będzie to także debiut w roli selekcjonera Biało-czerwonych dla Paulo Sousy.

Jeden z piłkarzy reprezentacji Polski z pozytywnym testem na COVID. Nie ma żadnych objawów. Test będzie jeszcze powtórzony i dopiero po nim okaże się, czy na pewno nie jedzie do Budapesztu. — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) March 23, 2021

Pierwszym rywalem polskiej ekipy będą Węgrzy. Batalia zaplanowane jest na czwartek 25 marca. Spotkanie odbędzie się w Budapeszcie, a pierwszym gwizdek sędziego ma zabrzmieć o 20:45. W każdym razie niewykluczone, że w samolocie na spotkanie pierwszej kolejki eliminacji do mundialu zabraknie jednego z zawodników.

Nie tylko piłkarz z COVID-19

Według doniesień Tomasza Włodarczyka jeden z piłkarzy (podobno środkowy pomocnik) miał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Aczkolwiek nie wykazywał żadnych objawów zachorowania. O tym, czy pojedzie na Węgry, zdecyduje drugi test, po którym okaże się, czy będzie musiał poddać się kwarantannie. Warto dodać, że testy pozytywne miały prawdopodobnie także trzy osoby z otoczenia kadry, o czym poinformował z kolei dziennikarz Prawdy Futbolu Roman Kołtoń.

4 testy pozytywne, jeśli chodzi o 🇵🇱: 1 piłkarz przewidywany do 11 na Węgry i 3 ludzi z otoczenia kadry. Z @IwanowBozydar i Mirkiem Szymkowiakiem #prawdafutbol @SportINTERIA @polsatsport 🎥@PrawdaFutbolu na YT przed startem eliminacji Mundialu – link https://t.co/6grvq8i61N pic.twitter.com/uXRDd0rLAR — Roman Kołtoń (@KoltonRoman) March 23, 2021

Odnotujmy, że po meczu z Węgrami podopieczni Paulo Sousy w najbliższą niedzielę zmierzą się z Andorą. Spotkanie rozegrane zostanie na stadionie Legii Warszawa. Tymczasem na 31 marca zaplanowana jest potyczka z Anglią na słynnym Wembley.