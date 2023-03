Marcin Dorna, dyrektor sportowy PZPN nie krył zadowolenia z sukcesów, jakimi były awanse młodzieżowych kadr na zbliżające się EURO do lat 19 oraz do lat 17.

Marcin Dorna, piastujący stanowisko dyrektora sportowego PZPN wypowiedział się na temat ostatnich sukcesów kadr młodzieżowych. W rozmowie z Polsatem Sport, pytany o awanse zespołów na EURO odpowiedział: Był to tydzień nieprawdopodobnych emocji, dwie kwalifikacje osiągnęliśmy jednego dnia w kilka godzin. To pozytywny dla nas znak podsumowujący kolejny etap naszej pracy – stwierdził w rozmowie z Przemysławem Iwańczykiem.

Były selekcjoner młodzieżowych ekip „Biało-Czerwonych” dodał również kilka słów na temat gry młodzieżówek: Gramy, szukamy miejsca do rozwoju zawodników i drużyna narodowa jest do tego odpowiednia. Jeżeli chodzi o postawę tej reprezentacji jesteśmy z niej dumni, gra ofensywnie, proaktywnie. To słowo, które jest kluczem w postawie wszystkich reprezentacji narodowych – ocenił Marcin Dorna.

Zapytany o cele, dyrektor odpowiedział: Oczekujemy dobrej postawy. Jesteśmy przed ustalaniem szczegółów logistycznych, kalendarzy przygotowań. Liczymy na dobrą postawę zespołów, ale też rozwój zawodników i dobry wynik sportowy. Chciałbym, żeby nasi piłkarze nawiązali do najlepszych w Europie.

