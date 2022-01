fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcin Brosz

Marcin Brosz po rozstaniu z Górnikiem Zabrze długo pozostawał bez zatrudnienia. Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że doświadczony szkoleniowiec został opiekun reprezentacji Polski do lat 19.

Polscy kibice wciąż czekają na ogłoszenie decyzji o wyborze nowego selekcjonera reprezentacji Polski

Na razie światło dzienne ujrzał komunikat, że opiekunem Biało-czerwonych do lat 19 został Marcin Brosz

Tajemnicą Poliszynela jest, że 48-latek ma być również jednym z asystentów pierwszego selekcjonera reprezentacji Polski

Marcin Brosz został zatrudniony przez PZPN

Marcin Brosz będzie miał przygotować młodzieżową reprezentację Polski do eliminacji do mistrzostw Europy, które będą miały miejsce jesienią tego roku.

“Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że nowym trenerem reprezentacji Polski U-19 mianowany został Marcin Brosz. Szkoleniowiec rozpocznie pracę z kadrą U-18 (rocznik 2004), by po etapie selekcyjnym przygotować ją do kwalifikacji do turnieju finałowego mistrzostw Europy U-19, które rozpoczną się jesienią 2022 roku” – brzmi oficjalny komunikat opublikowany przez biuro prasowe Polskiego Związku Piłki Nożnej.

🆕 Marcin Brosz selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 19!

Więcej… ⤵️ — PZPN (@pzpn_pl) January 19, 2022

W roli szkoleniowca Brosz prowadził między innymi takie zespoły jak: Polonia Bytom, Piast Gliwice, czy Górnik Zabrze. Niebiesko-czerwonych prowadził w latach 2010-2014. W tym czasie wywalczył między innymi awans z Piastem do Ekstraklasy.

Tymczasem jako opiekun Górnika Zabrze nowy selekcjoner reprezentacji Polski do lat 19 zasłynął z tego, że także wywalczył awans do Ekstraklasy z tą ekipą. Ponadto wywalczył w najwyższej klasie rozgrywkowej miejsce premiowane grą w europejskich pucharach.

Według medialnych doniesień Brosz nie tylko będzie odpowiadał za reprezentację młodzieżową, ale ma być też jednym z asystentów selekcjonera pierwszej reprezentacji Polski. Jak na razie nie została ujawniona decyzja, o tym, kto zastąpi Paulo Sousę w roli opiekuna Biało-czerwonych.

