Żałuję, że podszedłem do nich tak bardzo emocjonalnie, nie byłem przygotowany do tych karnych. Jeżeli miałbym na temat rzutów karnych wiedzę, jaką mam teraz, mogłoby to pójść w zupełnie innym kierunku - mówi Łukasz Fabiański w rozmowie z portalem "iGol.pl".

IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Łukasz Fabiański udzielił wywiadu portalowi “iGol.pl”, w którym wraca do serii rzutów karnych w meczu z Portugalią

Bramkarz pomimo lat wciąż uważa, że można było coś wtedy zrobić lepiej

“Żałuję, że podszedłem do nich tak bardzo emocjonalnie, nie byłem przygotowany do tych karnych” – mówi.

Fabiański wraca do słynnych karnych

Łukasz Fabiański jest jednym z najwybitniejszych reprezentantów Polski w XXI. wieku. Bramkarz West Hamu pomimo, że nigdy nie był numerem 1. w kadrze, to zawsze, gdy nadszedł moment jego szansy stawał na wysokości zadania. W pamięci kibiców wciąż są jego interwencje z Euro 2016. Szczególnie podczas spotkania ze Szwajcarią, kiedy to Fabiański kilkukrotnie interweniował na najwyższym światowym poziomie. Teraz, po kilku latach znów wrócił do tamtego turnieju i meczu z Portugalią.

– Żałuję, że podszedłem do nich tak bardzo emocjonalnie, nie byłem przygotowany do tych karnych. Jeżeli miałbym na temat rzutów karnych wiedzę, jaką mam teraz, mogłoby to pójść w zupełnie innym kierunku – mówi na temat karnych w meczu z Portugalią Łukasz Fabiański w rozmowie z portalem “iGol.pl”.

– Nie wiem, zobaczymy, co przyniesie los. Ja na pewno chcę jeszcze parę lat grać w piłkę. Na pewno zakończenie tutaj kariery to byłby taki optymalny układ. Niemniej zobaczymy, jak to moje życie piłkarskie się potoczy – dodał, odpowiadając na pytanie w kontekście zakończenia kariery.

