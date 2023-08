We wczorajszym meczu ligowym przeciwko Gaziantep Sebastian Szymański dołożył kolejną asystę w barwach Fenerbahce, bowiem jego podanie w 18. minucie na bramkę zamienił Edin Dżeko.

IMAGO / Seskim Photo TR Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański kapitalnie prezentuje się w nowych barwach

Pomocnik w kolejnym meczu dokłada kolejną asystę

W sumie w barwach Fenerbahce ma ich już trzy oraz jedną bramkę

Wysoka forma

Sebastian Szymański ma za sobą bardzo udany sezon poprzedni sezon. Polak w barwach Feyenoordu Rotterdam rozegrał w zakończonym sezonie łącznie 40 spotkań, w których zdobył dziesięć bramek i zanotował siedem asyst. Tym samym 24-latek walnie przyczynił się do mistrzostwa Holandii zdobytego przez swój klub. Po sezonie jednak klub z Eredivisie nie zdecydował się go wykupić i wychowanek Legii przeszedł do Fenerbahce Stambuł.

W nowych barwach Szymański fantastycznie prezentuje się już od samego początku. W czterech dotychczasowych występach, Polak zanotował dwie asysty oraz zdobył jedną bramkę. We wczorajszym meczu ligowym przeciwko Gaziantep dołożył kolejną, bowiem jego podanie w 18. minucie na bramkę zamienił Edin Dżeko. Pomocnik zszedł z murawy około 68. minuty gry. Mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla Fenerbahce.

Czytaj więcej: Xavi grzmi po meczu z Getafe. “Jest to absolutna hańba”