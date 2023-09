"Problemem na pewno nie jest tylko selekcjoner. Zaraz potem Michniewicz, do niedawna Santos, a teraz znów będzie nowy. Zapewne jednak problem jest szerszy" - mówi Lukas Podolski w rozmowie z "WP Sportowe Fakty".

Lukas Podolski wypowiedział się na temat ostatnich zawirowań w reprezentacji Polski

Gwiazda Ekstraklasy i były reprezentant Niemiec stwierdził, że problem naszej kadry jest szeroki

“Problemem na pewno nie jest tylko selekcjoner” – mówi

“Problem jest szerszy”

Lukas Podolski co jakiś czas lubi zabrać głos na tematy poza Górnikiem Zabrzem. Tym razem wielokrotny reprezentant Niemiec i mistrz świata z 2014 roku odniósł się do problemów wokół reprezentacji Polski. Gwiazda Górnika Zabrze mówi o tym, że problemem naszej kadry nie jest tylko selekcjoner, bo ten zmienia się bardzo często.

– Problemem na pewno nie jest tylko selekcjoner. Może nie śledzę tego aż tak bardzo, nie jestem w środku, ale przecież w Polsce co chwila jest zmiana na tym stanowisku. Sousa. Zaraz potem Michniewicz, do niedawna Santos, a teraz znów będzie nowy, mówią, że Probierz lub Papszun. Choć i nasz trener się przewija jako kandydat… Zapewne jednak problem jest szerszy – mówi Lukas Podolski w rozmowie z “WP Sportowe Fakty”.

– Nie jestem w szatni polskiej reprezentacji, nie znam relacji między piłkarzami, więc trudno mi się wypowiadać na ten temat. To nie mój problem. Natomiast pewne jest jedno: gdyby zabrali opaskę Lewandowskiemu, to na pewno byłaby, jak to się mówi po śląsku, haja. Czyli, awantura – dodaje.

