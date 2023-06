Robert Lewandowski: pożegnanie Kuby? Niedługo pewnie będę na tym miejscu

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w wywiadzie dla “TVP Sport” skomentował ostatnie miesiące swojej kariery

Polak odniósł się zarówno do reprezentacji, jak i Barcelony

34-latek stwierdził, że niedługo będzie w tym miejscu, co Kuba Błaszczykowski

“Dużo rzeczy mogłoby lepiej funkcjonować”

Robert Lewandowski od lat jest kapitanem, a jednocześnie najważniejszym graczem reprezentacji Polski. Ten, zakończony właśnie sezon był dla Polaka wyjątkowy pod kilkoma względami. 34-latek w debiutanckim sezonie wygrał z Barceloną La Liga, a indywidualnie tytuł króla strzelców ligi. Nieco inaczej jest w reprezentacji, która jest na etapie przebudowy. Mówi o tym sam Lewandowski w rozmowie z “TVP Sport”.

– Fajnie wygrać z Niemcami. Nieważne, że jest to mecz towarzyski – takie zwycięstwo buduje i cieszy. Z drugiej strony, kiedy popatrzymy na jakim etapie przebudowy jest ta reprezentacja – jest jeszcze wiele rzeczy do poprawy. Dużo rzeczy mogłoby lepiej funkcjonować, ale zdaję sobie z tego sprawę, że takie zwycięstwo pomaga budować morale, pewność siebie. I żeby zrobić kolejny krok w tej grze, która do tej pory nie funkcjonuje ani nie wygląda idealnie albo tak, jakbyśmy sobie tego życzyli – powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z “TVP Sport”.

– Myślę, że był to bardzo dobry sezon w klubie, który jest w przebudowie. Było to duże wyzwanie, żeby poukładać wszystko w taki sposób, aby móc walczyć o trofea. Dokonaliśmy tego i przed nami kolejny krok. Wiadomo, że będziemy atakowali z góry, dlatego każdy będzie chciał nas pokonać i na to musimy być przygotowani. Ale przede wszystkim doceniam każdy dzień, każdą minutę i każdy mecz w barwach Barcelony. Jest to coś fantastycznego – dodał.

– Zdaje sobie sprawę z tego, że niedługo pewnie ja będę na tym miejscu. Człowiek im starszy, tym bardziej emocjonalny się staje i docenia, w którym miejscu jest. Docenia przede wszystkim chwile. Na pewno każda minuta i każda sekunda dla Kuby była w meczu z Niemcami czymś wyjątkowym. Myślę, że było to fajne zakończenie kariery reprezentacyjnej. W takim meczu i na takim stadionie, z takimi kibicami – stwierdził kapitan reprezentacji Polski.

Czytaj więcej: Belgia nie podołała wyzwaniu, popis Portugalii. Wyniki el. Euro 2024 [WIDEO]