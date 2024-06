ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Kwiatkowski rozmawiał z Cashem, piłkarz wyleczył kontuzję przed powołaniami

Matty Cash zbliżające się Mistrzostwa Europy będzie mógł oglądać tylko z perspektywy kibica reprezentacji Polski. Michał Probierz nie znalazł dla niego miejsca w 28-osobowej kadrze, która kilka dni temu rozpoczęła zgrupowanie w Warszawie. Pierwotnie selekcjoner biało-czerwonych decyzję o braku powołania dla prawego obrońcy tłumaczył niedawną kontuzją zawodnika. Jednak z informacji, które ujawnił w Kanale Sportowym obecny dyrektor TVP Sport, Jakub Kwiatkowski wynika, że Cash jest w stu procentach zdrowy. Co więcej, sam piłkarz w rozmowie z byłym rzecznikiem kadry podkreślił, że kontuzja nie jest powodem braku powołania na Euro.

– Matty mi powiedział, że absolutnie, on jest w stu procentach zdrowy i jeżeli ktoś będzie mówił, że on nie pojechał na turniej, bo coś mu dolega, to jest to nie prawda. Powiedział mi, że tego dnia był gotowy wyjść na boisko i zagrać cały mecz – wyznał Jakub Kwiatkowski w Kanale Sportowym.

Były rzecznik reprezentacji Polski poinformował również jak Matty Cash zareagował na brak powołania do kadry na Mistrzostwa Europy. Choć decyzję selekcjonera przyjął z pokorą, to nie ukrywał rozczarowania.

– Na początku przyjął to z pokorą. Później pojawiło się trochę więcej emocji, wiadomo, każdy piłkarz chciałby grać. Myślę, że jest rozczarowany, smutny, bo chciałby pojechać na Mistrzostwa Europy – powiedział obecny dyrektor TVP Sport.