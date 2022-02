Kulesza zaproponował reprezentacji Ukrainy grę w Polsce

PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Cezary Kulesza wraz z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po raz kolejny wyciągnął rękę do Ukrainy. Tym razem prezes zaproponował Andrijowi Pawełce pomoc w zorganizowaniu spotkań reprezentacji Ukrainy na terenie Polski, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Kulesza zaproponował Ukrainie rozgrywanie spotkań międzynarodowych w Polsce

Cezary Kulesza poinformował, że w piątek odbył rozmowę z prezesem Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zaproponował, by reprezentacja Ukrainy rozgrywała swoje spotkania międzynarodowe na terenie Polski, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Prezes UZPN, Andrij Pawełko przyjął tę ofertę.

Jednocześnie Kulesza podziękował ministrowi sportu, Kamilowi Bortniczukowi, który od początku wspierał tę inicjatywę.

2/2 Dziękuję ministrowi sportu @KamilBortniczuk, który od samego początku aktywnie wspiera tę inicjatywę. W tych trudnych momentach musimy być solidarni. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 25, 2022

Przypomnijmy, że wcześniej w piątek prezes PZPN-u zadeklarował, że zgłosi wniosek, aby Ukraińcy nie liczyli się do limitu cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w polskich ligach.

Ma to oczywiście związek z inwazją Rosji na Ukrainę. Jednocześnie Kulesza podjął decyzję, by zbojkotować nadchodzące spotkanie barażowe o awans do finałów mistrzostw świata. Więcej o tym przeczytasz poniżej.

